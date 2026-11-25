Kuşadası'nın beklenmedik sakini: nesli kritik Akdeniz foku marinada görülüyor

Kuşadası kıyılarında nesli tükenme tehlikesi altında bulunan Akdeniz foku (Monachus monachus) son dönemde marina ve çevresindeki kayalık alanlarda düzenli olarak görülüyor. Özellikle hava sakin olduğunda ve insan yoğunluğunun azaldığı saatlerde fok, Kuşadası Marina ve Pamucak sahiline uzanan kıyılarda beslenme aktivitesi sergiliyor.

gözlemler ve dağılım:

Bilimsel tahminlere göre dünyada yaklaşık 900, Türkiye kıyılarında ise yaklaşık 120 akdeniz foku bulunduğu kabul ediliyor. Kuşadası'ndaki bireyin Kemerönü mevkiindeki bir mağarada yaşadığı, aynı bireyin marina ile Pamucak arasındaki kayalık kıyıları beslenme amacıyla kullandığı kaydedildi. Bu tercih, bölgedeki besin bolluğu ve avlanma kolaylığı ile ilişkilendiriliyor.

tehditler ve koruma çağrısı:

Kuşadası Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği Başkanı Bahattin Sürücü konuya ilişkin şunları ifade etti: "Kuşadası’ndaki Akdeniz foku için en önemli tehditlerden biri habitat tahribatıdır. Bu nedenle fokun beslenme ve yaşam alanlarını oluşturan kıyıların korunması, bu alanlara müdahale edilmemesi ve doğal yapılarının bozulmadan bırakılması büyük önem taşıyor. Ancak son yıllarda, başta Akdeniz foku olmak üzere yaklaşık 400 bitki türünün tespit edildiği, çok sayıda kuş ve memeli türüne ev sahipliği yapan Kemerönü mevkiindeki doğal alanlarda meydana gelen yapılaşmalar ciddi tahribatlara neden olmuştur. Yapılaşma baskısı altında kalan bu alanların çevresindeki doğal dokunun, yeşil alanların ve kıyısal peyzajın bütünlüğü korunmalı; bölge, özel koruma statüsüyle güvence altına alınmalıdır. Her ne kadar bazı bölümleri tahribata uğramış olsa da büyük ölçüde doğallığını koruyan Kemerönü, Kuşadası’nda yapılaşmadan korunması gereken en önemli hassas kayalık kıyı habitatlarından biridir. Bu eşsiz alanın geleceği için tüm ilgili kurumların gerekli duyarlılığı göstermesi ve koruma yönünde sorumluluk alması gerekmektedir. Kent merkezine yakın, hatta kentin içinde sayılabilecek bir bölgede, dünyada nesli kritik derecede tehlike altında bulunan bir türün yaşamını sürdürmesi; çevresinde Caretta caretta (iribaşlı deniz kaplumbağası), Chelonia mydas (yeşil deniz kaplumbağası) ve yunusların dolaşması, Kuşadası’nın denizel biyoçeşitlilik açısından ne kadar zengin bir doğal mirasa sahip olduğunun göstergesidir. Önemli olan, bu zenginliği ve bölgenin doğal peyzaj bütünlüğünü koruyarak gelecek nesillere aktarabilmektir. Bunun için başta kamu kurumları ve yerel yönetimler olmak üzere, sivil toplum örgütlerine ve toplumun tüm kesimlerine büyük sorumluluk düşmektedir. Doğal alanları kaybetmeden önce korumak, kaybettikten sonra geri kazanmaya çalışmaktan çok daha değerlidir" dedi.

Uzmanlar ve yerel koruma grupları, Kuşadası'ndaki hassas kıyı habitatlarının korunması ve gerekli önlemlerin alınması için çağrıda bulunuyor. Bölgedeki yapılaşma baskısının azaltılması, kıyısal peyzajın bütünlüğünün korunması ve gerekirse özel koruma statüsü sağlanması, hem fok hem de bölgedeki diğer deniz canlılarının geleceği için kritik görülüyor.

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