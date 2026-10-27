Ağlasun'da devrilen otobüste bir kişi yaşamını yitirdi

Ağlasun'da otobüs kazası

Burdur'un Ağlasun ilçesinde, Çamlıdere köyü mevkiinde Antalya-Isparta kara yolunda saat 11.30 sıralarında Buzlu firmasına ait yolcu otobüsü devrildi. Kaza, 26 UA 030 plakalı Mercedes marka otobüsün henüz belirlenemeyen bir nedenle yoldan çıkarak devrilmesiyle meydana geldi.

Kaza ve müdahale:

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla otobüs içinde sıkışan yolculardan birinin cansız bedeni çıkarıldı. İlker Akbay (38) olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada ayrıca Gülsüm A. (27), Umut A. (23), Raziye A. (44), Halime A. (21), Seyat A. (43), Sedat Y. (50), yabancı uyruklu Djibril S. ve otobüs şoförü M.O.D. (38) yaralandı.

Yaralıların durumu ve soruşturma:

Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapılmasının ardından ambulanslarla Isparta'daki çeşitli hastanelere sevk edildi. Hayatını kaybeden İlker Akbay'ın cenazesi ekiplerce çıkarıldıktan sonra otopsi için morga götürüldü.

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı, sürücünün tedavisinin ardından gözaltına alınması yönünde talimat verdi. Kaza nedeniyle kapanan Isparta-Antalya kara yolu, bahse konu otobüsün kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

BURDUR’UN AĞLASUN İLÇESİNDE BUZLU FİRMASINA AİT YOLCU OTOBÜSÜNÜN DEVRİLMESİ SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 8 KİŞİ YARALANDI.