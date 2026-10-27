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Ağrı Dağı'nda sarp kayalıklarda toplanan yaban keçileri görüntülendi

Ağrı Dağı Milli Parkı'nda yaklaşık 4 bin metrede tırmananların görüntülediği 20'ye yakın yaban keçisi, bölgenin doğal yaşam zenginliğini ortaya koydu.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 09:40

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EDİTÖR: Aslı Han

Ağrı Dağı'nda sarp kayalıklarda toplanan yaban keçileri görüntülendi

Ağrı Dağı'nda yüksek rakımda yaban keçileriyle karşılaşma:

Ağrı Dağı Milli Parkı sınırları içinde, yaklaşık 4 bin metre rakımda dağa tırmanan sporcular, cep telefonlarıyla 20'ye yakın yaban keçisi görüntüledi. Sarp kayalıklarda bir arada dolaşan sürü, bölgenin zengin biyolojik çeşitliliğini ve zorlu coğrafyada türlerin nasıl varlığını sürdürdüğünü gösterdi.

bölgesel dağılım ve yaşam alanı:

Yaban keçileri hem Iğdır hem de Ağrı taraflarında yaşam alanı buluyor ve dağın yüksek kesimlerinde sürüler halinde gözlemlenebiliyor. Bu türlerin sarp kayalıkları tercih etmesi, onların yırtıcılardan korunma ve besin kaynaklarına erişim stratejilerinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

koruma statüsü ve farkındalık:

Devlet koruması altında bulunan yaban keçileri, Ağrı Dağı'nın zorlu coğrafyasında varlıklarını sürdürüyor. Dağa tırmananların kayıt altına aldığı görüntüler, bölgedeki doğal yaşamın önemine dikkat çekiyor ve koruma çabalarına yönelik farkındalığı artırma potansiyeli taşıyor.

AĞRI DAĞI&#039;NA TIRMANIŞ YAPAN DAĞCILAR, YAKLAŞIK 4 BİN METRE RAKIMDA KARŞILAŞTIKLARI 20&#039;YE YAKIN DAĞ...

AĞRI DAĞI'NA TIRMANIŞ YAPAN DAĞCILAR, YAKLAŞIK 4 BİN METRE RAKIMDA KARŞILAŞTIKLARI 20'YE YAKIN DAĞ KEÇİSİNİ CEP TELEFONLARIYLA GÖRÜNTÜLEDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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