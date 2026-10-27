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Tekirdağ sahillerinde sezonluk temizlik: 210 ton deniz çöpü ve 13 bin 860 ton yosun kaldırıldı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi yaz boyunca sahillerden 210 ton deniz çöpü ve 13 bin 860 ton yosun topladı; 57 cankurtaran ve ilk yardım desteği sağlandı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 10:28

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EDİTÖR: Aslı Han

Tekirdağ sahillerinde sezonluk temizlik: 210 ton deniz çöpü ve 13 bin 860 ton yosun kaldırıldı

çalışmanın kapsamı:

İstanbul’a yakın konumuyla günübirlik tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği Tekirdağ sahilleri, yaz sezonunda artan ziyaretçi sayısıyla birlikte kapsamlı bir temizlik programının odağı oldu. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sahillerin temiz ve erişilebilir kalması için yürüttükleri çalışmada sezon boyunca 210 ton deniz çöpü ve 13 bin 860 ton yosun topladı.

Çalışmalar, kıyı turizminin sürdürülebilirliğini desteklemeyi ve sahil güvenliğini artırmayı hedefledi. Belediyenin açıklamasında, sürdürülen programın hem estetik hem de çevresel açıdan kıyıların korunmasına katkı sağladığı vurgulandı.

saha ekipleri ve kullanılan ekipmanlar:

Temizlik operasyonlarında 180 personel görev aldı. Sahada kamyon, kepçe, kumsal temizleme aracı ve traktörlerin de bulunduğu toplam 25 araç ve ekipman kullanıldı. Bu kaynaklarla hem kıyı çizgisinde biriken çöpler hem de denizden karaya vuran yoğun yosun tabakası düzenli olarak temizlendi.

Uygulanan düzenli kaldırma ve bakım çalışmaları, plajların kullanım alanlarını koruyup ziyaretçi memnuniyetini hedefledi; ekiplerin yaz boyunca yoğun mesai yaptığı aktarıldı.

güvenlik hizmetleri ve mavi bayraklar:

Vatandaşların denizden güvenle yararlanabilmesi için Şarköy, Marmaraereğlisi ve Süleymanpaşa ilçelerinde 57 cankurtaran görev yaptı. Sezon boyunca ekipler 32 boğulma vakasına müdahale ederken, 72 kişiye de ilk yardım hizmeti sunuldu.

Tekirdağ’ın mavi bayraklı plaj sayısı 2026 yaz sezonunda 10 olarak korundu. Belediyenin sahil temizliği ve güvenlik önlemleri, kentin kıyı turizminin desteklenmesine ve ziyaretçi güveninin sürdürülmesine önemli katkı sağladı.

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EKİPLERİ, YAZ SEZONU BOYUNCA SAHİLLERDE YÜRÜTTÜĞÜ TEMİZLİK...

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EKİPLERİ, YAZ SEZONU BOYUNCA SAHİLLERDE YÜRÜTTÜĞÜ TEMİZLİK ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA 210 TON DENİZ ÇÖPÜ VE 13 BİN 860 TON YOSUN TOPLADI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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