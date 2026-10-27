Karacadağ'ın taşlık tarlalarında hasat: biçerdöverin ulaşamadığını imece tamamlıyor

Karacadağ'da hasat başladı:

Diyarbakır'ın volkanik arazilerinde yetişen tescilli Karacadağ pirinci için hasat sezonu açıldı. Adını aldığı dağın eteklerindeki taşlık tarlalarda mart-nisan aylarında sürülmeden atılan tohumlar, gelen kar ve yağmur sularını bünyelerinde tutan toprak sayesinde ayırt edici bir lezzet kazanıyor. Göletlerde biriktirilen su ile sulanan ekimler, ekim ayından itibaren biçilmeye başlandı.

Bu yılki mevsimsel yağışlar hasadı geciktirdi ve bazı alanlarda zarara yol açtı. Biçerdöverin çalışamadığı engebeli, taşlık bölümlerde ise imece usulü elle hasat yapılıyor; ardından ürün patozda ayrıştırılıyor, kurutulduktan sonra fabrikaya sevk ediliyor.

üreticilerin değerlendirmesi:

Üretici Mustafa Çubuk, yaklaşık 500 dönüm alanda ekim yaptıklarını belirtti. Karacadağ pirincinin özelliğini organik olması ve sürülmeyen taşlık tarlarda yetişmesiyle tanımlayan Çubuk, "Bu pirincin lezzetini tadan başka pirinç yiyemez" ifadelerini kullandı. Yurt içi ve yurt dışından siparişler aldıklarını, yüzlerce köyde arazileri değerlendirip insanlara gelir sağladıklarını söyledi.

Mehmet Çubuk da suyun Karacadağ'dan geldiğini ve toprakların pirince karakter kattığını vurguladı. "Mart-nisan ayında başlıyoruz. Her bir ot benim için bir evlat gibidir. 300-400 hanemiz var. Hepsinin pirincini ben ekiyorum" dedi ve bu mevsimde hasat yapıldığını söyledi.

zorluklar, verim ve fiyat:

Bu yıl yağışlar nedeniyle ürünün bir kısmı zarar gördü; Çubuklar, yağışlar ve rüzgâr nedeniyle pirincin devrildiğini ve yaklaşık 60-70 ton kayıp yaşadıklarını açıkladı. Bunun maddi karşılığının yaklaşık 5-6 milyon lira olduğunu belirttiler. Pazar açısından ise talep devam ediyor; pirincin kilosu bu sezon 150-160 lira civarında satışa sunuluyor ve müşterilerden olumlu geri dönüş alındığı ifade ediliyor.

Dağlık ve taşlık yapının biçerdöver kullanımını sınırlaması, hasatta emeğe dayalı bir süreci beraberinde getiriyor. Bu yöntem hem geleneksel iş birliklerini canlı tutuyor hem de üretimin sürdürülebilirliğine katkıda bulunuyor. Ancak bu yılki hava koşulları üreticilerin gelirini ve ürün miktarını olumsuz etkiledi.

Karacadağ pirinci, bölgenin özgün toprak ve su koşullarıyla ilişkilendirilmiş bir ürün olarak, üreticilerin çabasıyla hem yerel ekonomiye katkı sağlıyor hem de iç ve dış pazarda talep görmeye devam ediyor.

DİYARBAKIR'IN VOLKANİK ARAZİLERİNDE EKİLEN TESCİLLİ KARACADAĞ PİRİNCİNDE HASAT YAPILIYOR. BİÇERDÖVER GİRİLMEYEN YERLERDE PİRİNÇ, İMECE USULÜ BİÇİLİYOR.