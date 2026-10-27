Mustafa Eken'den üyeleri dünyaya taşıyacak üç proje

STSO başkan adayından 'Güçlü Gelecek' vizyonu

Mustafa Eken, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkan Adayı olarak üyelerin ve Sivas esnafının küresel pazarlara erişimini kolaylaştırmayı hedefleyen projelerini tanıttı. Eken, 'Güçlü Gelecek' vizyonu çerçevesinde sundukları üç ana girişimin STSO'nun üyelerin yatırım, üretim, dijitalleşme ve ihracat süreçlerinde daha etkin rol almasını sağlayacağını belirtti.

Üye Destek Masası:

Eken, Üye Destek Masası ile devlet ve Avrupa Birliği desteklerinin yakından takip edileceğini, oda üyelerinin hangi teşvik ve desteklerden yararlanabileceği konusunda bilgilendirileceğini ve başvuru süreçlerinde doğru kurumlara yönlendirileceklerini açıkladı. Kamu kurumlarıyla güçlü koordinasyon kurulmasının önemine dikkat çeken Eken, üyelerin bürokratik sorunlarının çözümünde STSO'nun takipçi olması için gayret göstereceklerini ifade etti.

7/24 Dijital Oda ve STSO NEXT:

7/24 Dijital Oda ve STSO NEXT projesiyle oda hizmetlerinin önemli bölümünün dijital ortama taşınması, üyelerin işlemlerini zaman ve mekân sınırlaması olmadan gerçekleştirebilmesi hedefleniyor. Eken, STSO NEXT'in yalnızca dijital oda hizmetlerinden ibaret olmayacağını; Sivaslı firmaların birbirleriyle ticaretini artıracak tedarik ağlarının güçlendirilmesi ve firmaların daha geniş pazarlara ulaşmasına katkı sağlayacak çalışmaların da projeye dahil edileceğini vurguladı.

Vize Kolaylık Protokolü:

İhracatçıların yurt dışı temaslarında vize engellerinin önünü açmak için planlanan Vize Kolaylık Protokolü kapsamında konsolosluklarla görüşmeler yapılması ve kurumsal girişimlerde bulunulması öngörülüyor. Eken, Sivaslı iş insanlarının fuar, iş görüşmesi ve ticari temaslar amacıyla gerçekleştirdiği seyahatlerde vize süreçlerinin kolaylaştırılmasına odaklanacaklarını belirterek, 'Amacımız iş insanlarımızın dünyaya açılmasının önündeki engelleri azaltmaya katkı sağlamak' dedi.

Projelerin üçünün de merkezinde üyelerin olduğunu ifade eden Eken, 'Üyemizin işini büyütmesi Sivas’ın büyümesi demektir' sözleriyle adaylığının temel hedefini özetledi. Eken, güçlü bir STSO ile daha dinamik bir iş dünyası ve ekonomik açıdan güçlenen bir Sivas hedeflediklerini, üyelerin yatırım, üretim ve ihracat süreçlerine cevap verebilecek bir oda anlayışı geliştireceklerini taahhüt etti.

SİVAS TİCARET VE SANAYİ ODASI (STSO) BAŞKAN ADAYI MUSTAFA EKEN