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İstanbul Boğazı üzerinde yağmur bulutları yoğunlaştı

İstanbul'da gece başlayan sağanak, Boğaz üzerinde geniş yağmur bulutları oluşturdu; Beykoz'tan görüntülenen kütlelerin öğle saatlerinde yüksek kesimlerde etkili olması bekleniyor.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 10:08

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EDİTÖR: Aslı Han

İstanbul Boğazı üzerinde yağmur bulutları yoğunlaştı

İstanbul Boğazı üzerinde yağmur bulutları yoğunlaştı

İstanbul genelinde gece saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak yağış, sabah saatlerinde de devam etti. Boğaz'ın üzerinde yoğunlaşan bulut kütleleri, şehir siluetinin üzerinde belirgin görüntüler oluşturdu.

Meteorolojiden uyarı:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre yağışların öğle saatlerinde, özellikle yüksek kesimlerde daha etkili olması bekleniyor. Vatandaşların ani sulama, görüş mesafesinde düşüş ve yerel su baskınlarına karşı tedbirli olmaları istendi.

Beykoz'tan görüntüler:

Beykoz tarafından kaydedilen görüntülerde, Boğaz üzerinde yaygın ve koyu renkli bulut kütleleri dikkat çekti. Görüntüler, İstanbul'daki yağışın sadece geceyle sınırlı kalmayıp sabah saatlerinde de sürdüğünü ortaya koydu.

İSTANBUL’DA GECE SAATLERİNDEN İTİBAREN ETKİSİNİ ARTIRAN SAĞANAK YAĞIŞIN ARDINDAN BOĞAZ’IN ÜZERİNDE...

İSTANBUL’DA GECE SAATLERİNDEN İTİBAREN ETKİSİNİ ARTIRAN SAĞANAK YAĞIŞIN ARDINDAN BOĞAZ’IN ÜZERİNDE YOĞUN YAĞMUR BULUTLARI OLUŞTU. BEYKOZ’DAN GÖRÜNTÜLENEN BULUT KÜTLELERİ DİKKAT ÇEKTİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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