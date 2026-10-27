Enkazda günler sonra bulunan kedi tedaviyle hayata tutundu

Enkazdan çıkarılan kedi tedaviye alındı

Zonguldak'ta, 21 Ekim'de Meşrutiyet Mahallesi Kadırga Caddesi'nde çöken üç katlı binanın enkazında günler sonra sıkışmış halde bulunan bir kedi itfaiye ekiplerince yaralı olarak kurtarıldı. Hayvan, ilk müdahalenin ardından tıbbi bakıma alındı ve daha sonra barınağa teslim edildi.

Olayın seyri:

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bina çökmesi sonucu iki kişi mahsur kaldı; ekiplerin müdahalesiyle Kenan Akçaharman yaralı olarak çıkarılırken, Türkan Özhan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Arama kurtarma çalışmaları enkaz alanında sürdürüldü.

Kedinin kurtarılması ve sonrası:

Olayın üzerinden altı gün sonra enkazda çalışma yapan işçiler, bir ses duyup enkazın arasında sıkışmış bir kedi olduğunu fark etti ve durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri gerçekleştirilen titiz çalışma sonucunda kediyi enkazdan yaralı olarak çıkardı. Kurtarılan kediye ilk müdahale yapıldı, tedavi altına alındı ve tedavisinin tamamlanmasının ardından ilgili barınağa teslim edildi.

Bu olay, arama kurtarma çalışmalarının sadece insan yaşamı için değil, enkaz altında kalan hayvanlar için de önem taşıdığını gösterdi. Yetkililer ve ekipler, hem kurtarma hem de sonrası bakım sürecinde koordinasyonun sürdürüldüğünü belirtti.

ZONGULDAK(İHA)-ZONGULDAK’TA 3 KATLI BİNANIN ENKAZINDAN 6 GÜN SONRA BİR KEDİ SAĞ OLARAK KURTARILDI.