Taşkın Boğazköy’de menfez tıkanıklığı nedeniyle etkili oldu

Karacabey Boğazköy Mahallesi'nde dere taşkını

Bursa'nın Karacabey ilçesi Boğazköy Mahallesi mevkiinde bir dere taşkını meydana geldi. Olayın temel nedeninin, Karayolları Genel Müdürlüğü ile Devlet Su İşleri sorumluluğundaki menfezlerde oluşan tıkanıklık olduğu bildirildi. Taşkın sonucunda bölgedeki su seviyesinde yükselme gözlemlendi ve kısa sürede müdahale gerektiren bir durum oluştu.

Müdahale çalışmaları:

İhbarın ardından bölgeye sevk edilen BUSKİ Genel Müdürlüğü'ne bağlı 2 ekip ve 2 iş makinesi ile Karacabey Belediyesi ekipleri çalışmalara başladı. Ekipler, menfezlerdeki tıkanıklıkları temizleyerek suyun kontrollü şekilde tahliye edilmesini sağlamaya yönelik iş ve temizlik çalışmaları yürütüyor. Yetkililer, çalışmaların gün boyunca aralıksız süreceğini aktardı.

Sorumluluk ve koordinasyon:

Olay, sorumluluk alanları ayrılmış menfez bakımının önemini bir kez daha gösterdi. Gelişmeler Bursa Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından takip ediliyor ve çalışmalarda koordinasyon sağlanıyor. Yetkililer, tıkanıklığın giderilmesi ve su tahliyesinin kontrollü yapılmasıyla taşkının etkilerinin azaltılmasının hedeflendiğini belirtti.

BURSA'NIN KARACABEY İLÇESİ BOĞAZKÖY MAHALLESİ MEVKİİNDE DERE TAŞKINI YAŞANDI. EDİNİLEN BİLGİYE GÖRE, KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE DEVLET SU İŞLERİ'NİN SORUMLULUK ALANINDA BULUNAN MENFEZLERİN TIKALI OLMASI NEDENİYLE BÖLGEDE TAŞKIN MEYDANA GELDİ.