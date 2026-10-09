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Ağrı kesici kullanımı böbrekleri sessizce nasıl etkiliyor

Uzm. Dr. Garip Bekfilavioğlu, hekim önerisi olmadan uzun süreli veya yüksek doz ağrı kesici kullanımının böbrek hasarına yol açabileceğini belirtti.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 10:08

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Ağrı kesici kullanımı böbrekleri sessizce nasıl etkiliyor

Bilinçsiz ağrı kesici kullanımı böbrek fonksiyonlarını bozuyor

Medical Point Gaziantep Hastanesi Nefroloji Uzmanı Uzm. Dr. Garip Bekfilavioğlu, uzun süreli ve yüksek dozda ağrı kesici kullanımının böbrek fonksiyonlarında bozulma riski taşıdığına dikkat çekti. Dr. Bekfilavioğlu, özellikle hekim önerisi olmadan ve gereğinden fazla dozda kullanılan ağrı kesicilerin ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceğini vurguladı.

Hangi mekanizma böbreğe zarar veriyor

Bekfilavioğlu, bazı ağrı kesicilerin böbreklere giden kan akışını azaltabildiğini ve bunun sonucunda böbrek fonksiyonlarının olumsuz etkilenebileceğini söyledi. Bu etki, özellikle uzun süreli kullanımda veya yüksek dozlarda belirginleşebiliyor. Ayrıca böbrek hasarının başlangıçta belirgin şikâyetlere yol açmayabileceği, bu nedenle durumun yalnızca yakınma odaklı takip edilmesinin yanıltıcı olabileceği ifade edildi.

Kimler daha yüksek risk altında ve ne yapılmalı

Uzm. Dr. Bekfilavioğlu, böbrek hastalığı olanlar, ileri yaştakiler, diyabet ve hipertansiyon hastaları ile sıvı kaybı yaşayan kişilerin ağrı kesici kullanımında daha dikkatli olması gerektiğini belirtti. Birden fazla ilaç kullanan veya kronik hastalığı bulunanların doktorlarına danışmadan ağrı kesici kullanmamaları gerektiği özellikle vurgulandı.

Gerekli durumlarda kan ve idrar tetkikleriyle böbrek sağlığının değerlendirilmesinin önemine değinen Bekfilavioğlu, ağrı kesicilerin tamamen zararlı ilaçlar olarak görülmemesi gerektiğini; ancak doğru ilaç seçimi, uygun doz ve kullanım süresi kadar, ağrının nedeninin araştırılmasının da önemli olduğunu söyledi.

Son olarak Dr. Bekfilavioğlu, böbrek sağlığını korumak için ilaçların önerilen dozda ve süre boyunca kullanılmasını, düzenli sağlık kontrollerinin ihmal edilmemesini ve ilaç kullanımı konusunda sağlık profesyonellerinin önerilerine uyulmasını tavsiye etti.

UZM. DR. BEKFİLAVİOĞLU: &quot;BİLİNÇSİZ AĞRI KESİCİ KULLANIMI BÖBREKLERİ TEHDİT EDİYOR&quot;

UZM. DR. BEKFİLAVİOĞLU: "BİLİNÇSİZ AĞRI KESİCİ KULLANIMI BÖBREKLERİ TEHDİT EDİYOR"

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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