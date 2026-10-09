antalyadaki kıyı arazisi üniversiteye devredilecek, otel yapılmayacak

kararın özü:

Karayolları Genel Müdürlüğü nün Antalya Muratpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi nde satışa çıkardığı kıyı arazisiyle ilgili tartışmada yeni bir çözüm sağlandı. Söz konusu taşınmaz, kamuoyunda otel yapılacağı yönünde anılan iddiaların ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy un girişimiyle satıştan vazgeçilerek kamu mülkiyetinde tutulacak.

Satışa çıkarılan parsel, 8 bin 693,72 metrekarelik alana sahip ve tahmini bedeli 576,4 milyon lira olarak ilan edilmişti. Yapılan düzenleme ile bu taşınmazın el değiştirme yöntemi kamu kurumları arasında gerçekleştirilecek bir devir işlemi olacak.

üniversiteye devir ve alacak karşılığı:

Bulunan çözümde işlem, Karayolları Genel Müdürlüğü ile Akdeniz Üniversitesi arasında yapılacak karşılıklı bir hesaplaşma temelinde kuruluyor. Üniversitenin Karayolları Genel Müdürlüğü nden olan alacağı, söz konusu arazinin devriyle karşılanacak; böylece taşınmaz Akdeniz Üniversitesi ne geçecek.

Taşınmazın tapu kaydı 584 ada 1 parsel olarak geçiyor ve iki kamu kurumu arasında gerçekleştirilecek bu işlem ile mülkiyet devri sağlanacak. Resmi işlemler tamamlandığında alacak-arsa takası dengelenmiş olacak.