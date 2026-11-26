Ağrı sanayi sitesinde tiner patlaması: üç kişi yanıklarla hastaneye kaldırıldı

Ağrı'nın Vali Kutlu Aktaş Mahallesi'ndeki Yeni Sanayi Sitesi'nde bulunan kooperatif dükkânlarında, sobaları ısıtmak için atık yağ kullanan iş yerlerinde yaşanan olayda üç kişi yaralandı. Olayda, ateşleme için beze tiner döküldüğü ve bezdeki fazla miktarın aniden alev almasıyla patlama meydana geldi.

patlamanın nedeni:

Edinilen bilgilere göre, iş yeri çalışanları sobayı yakmak amacıyla beze tiner döktü. Bez üzerine fazla tiner dökülmesi sonucu çıkan buharların tutuşması kısa sürede alevlenmeye ve patlamaya yol açtı. Patlamanın etkisiyle dükkân içinde bulunan kişiler vücutlarının çeşitli bölgelerinden yanıklar aldı.

yaralıların durumu ve müdahale:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra üç kişiyi ambulanslarla hastaneye götürdü. Yaralıların tedavi altına alındığı bildirildi.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Yaralıların tedavileri hastanede devam ediyor.

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