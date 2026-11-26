Birecik'te tarlada meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesine bağlı Bentbahçesi Mahallesi'nde gerçekleşen kazada, tarlayı süren sürücünün traktörünün devrilmesi sonucu olay yerinde büyük üzüntü yaşandı. Kazada ağır yaralanan çiftçi, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın seyri ve ilk müdahale:

Edinilen bilgiye göre, 54 yaşındaki Hikmet Kızılkaya tarlada çalıştığı sırada traktörün devrilmesiyle altında kaldı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralı sürücüyü ambulansla hastaneye taşıdı.

Hastane süreci ve soruşturma:

Hastanede doktorların müdahalesine rağmen Kızılkaya kurtarılamadı ve hayatını yitirdi. Cenaze, otopsi işlemleri için morga kaldırılırken, kazayla ilgili olarak jandarma ve yetkililer tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.

Olayda kullanılan traktör, kazanın nedenini belirlemeye yönelik teknik incelemeye tabi tutulabilir. Yetkililer, kazanın kesin nedeninin soruşturmanın tamamlanmasının ardından kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

Devrilen traktörün altında kalan çiftçi öldü