Gaziantep'te karne töreni sonrası ölümle sonuçlanan kavga

Gaziantep'te karne töreninin ardından Vadi Park'ta meydana gelen kavgada 10'uncu sınıf öğrencisi Çağlar Gönülalan göğüs bölgesinden bıçaklanarak ağır yaralandı ve hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan ve tutuklanan 18 yaşındaki Halil A. hakkında açılan davanın ilk duruşması Gaziantep 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Sanığın duruşmadaki savunması:

Duruşmada söz alan sanık, olay gününe kadar iki grup arasında yaşanan husumetten bahsetti. Sanık ifadesinde, disiplin sürecinden sonra taraflar arasında barıştırılma girişimleri olduğuna rağmen karşı tarafın kini sürdüğünü belirtti. Karne töreninin ardından arkadaşının doğum gününü kutlamak için pasta aldıklarını ve yanındaki bıçağı pastayı kesmek amacıyla taşıdığını söyledi.

Sanık, Vadi Park'ta kendileri ile karşı grup arasında başlayan arbede sırasında darp edildiğini, grubun bazı üyelerinin elinde bıçak gördüğünü, kendini korumak ve korkutmak amacıyla bıçağı çıkardığını anlattı. O anları hatırlamadığını, bıçağın maktule nasıl isabet ettiğini bilmediğini ve olay sonrasında pişmanlık duyduğunu ifade etti. Olaydan sonra bir ağacın kenarına bıçağı attığını, daha sonra teslim olmaya karar verdiğini söyleyerek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme süreci ve tanık talepleri:

Duruşmada maktul yakınları sanığın en ağır cezayı almasını talep etti. Mahkeme heyeti, parkta bulunan diğer tanıkların dinlenmesine, okulda mevcutsa karne törenine ait kamera kayıtlarının istenmesine ve dosyadaki eksik hususların giderilmesine karar verdi. Heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Olayın geçmişi:

Olay, Şehitkamil ilçesi İbrahimli Mahallesi Vadi Park'ta öğle saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, Şehit Ali Polat Anadolu Lisesi öğrencileri arasında karne töreni sonrası bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı ve kavgaya dönüştü. Olay sırasında Çağlar Gönülalan (16) göğsünden bıçaklanarak ağır yaralandı. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen gece saatlerinde yaşamını yitirdi.

Cenaze işlemleri Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlandıktan sonra defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilecek; cenazenin Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi kırsal Başçeşme Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi. Olay sonrası kaçan zanlı Halil A. polis tarafından yakalanmış, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilerek tutuklanmıştı.

Mahkeme sürecinde alınacak tanık beyanları ve varsa kamera kayıtları, olayın aydınlatılmasında belirleyici olacak. Dava, eksik delillerin tamamlanması için ertelendi.

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