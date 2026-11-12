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Ağrı'da anne ve çocuk sağlığı merkezinde kapsamlı revizyon: tüp bebek ve onkoloji hizmetleri geliyor

Ağrı'daki 270 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi projesi revize edilerek tüp bebek, onkoloji tanı ve tedavi merkezi ile anne oteli eklendi.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 11:47

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EDİTÖR: Serkan Varol

Ağrı'da anne ve çocuk sağlığı merkezinde kapsamlı revizyon: tüp bebek ve onkoloji hizmetleri geliyor

Proje revizyonunun kapsamı:

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı ek hizmet binası olarak planlanan 270 yatak kapasiteli Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi projesinde, Sağlık Bakanlığı'nın güncel sağlık tesisi standartları ve anne-bebek dostu hastane kriterleri doğrultusunda kapsamlı değişiklikler yapıldı.

Bu değişikliklerle projeye Tüp Bebek Merkezi ve Anne Oteli eklenirken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en kapsamlı merkezlerinden biri olması hedeflenen Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi de programa dahil edildi.

Yeni merkezlerin işlevi ve planlaması:

Tüp Bebek Merkezi ile bölgedeki üreme sağlığı hizmetlerinin güçlendirilmesi, Anne Oteli ile doğuma yakın anne adayları ve yakınlarının konaklama ihtiyacının karşılanması amaçlanıyor. Ayrıca hastanenin kantin ihtiyacının, sağlık kampüsü içerisinde kurulacak ayrı bir sosyal yaşam alanında giderilmesi hedefleniyor.

Yerel denetim ve yürütme:

Ağrı Valisi Önder Bozkurt, yapımı devam eden hastane binasında incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Yapılan revizyon, bölgedeki anne-çocuk sağlığı hizmetlerinin çeşitlendirilmesi ve erişilebilirliğinin artırılmasına yönelik önemli bir adım olarak sunuluyor.

AĞRI’DA YAPIMI DEVAM EDEN 270 YATAK KAPASİTELİ KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTANESİ’NİN PROJESİNDE...

AĞRI’DA YAPIMI DEVAM EDEN 270 YATAK KAPASİTELİ KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTANESİ’NİN PROJESİNDE REVİZYONA GİDİLEREK, TÜP BEBEK MERKEZİ, ONKOLOJİ TANI VE TEDAVİ MERKEZİ İLE ANNE OTELİ’NİN YAPILMASI KARARLAŞTIRILDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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