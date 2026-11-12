Düzce'de sabaha karşı tırın arkasına çarpan taksi: 4 yaralı, biri ağır

Kaza yerinde olayın gelişimi:

Düzce Akçakoca kara yolunun Kabalak rampası mevkiinde sabaha karşı saat 03.30 sıralarında meydana gelen kazada, Akçakoca'dan Düzce istikametine giden 81 ACU 129 plakalı tıra, aynı yönde ilerleyen 81 T 1050 plakalı ticari taksi arkadan çarptı. Çarpışma sonucu takside bulunan dört kişi yaralandı.

Kazada yaralananların isimleri ve yaşları şu şekilde kaydedildi: E.K. (22), H.T. (26), H.Y.A. ve G.S. (25). Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi ve yaralılar araçtan vatandaşların yardımıyla çıkarıldı.

Yaralıların durumu ve soruşturma:

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, tedavi edilmek üzere Düzce Üniversitesi Hastanesi ve Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yetkililerden alınan bilgiye göre, G.S.'nin durumu ağır olarak bildirildi. Olayla ilgili olarak ekiplerce soruşturma başlatıldı.

Olay yerindeki ilk bulgular, çarpışmanın aracın arkadan çarpması sonucu oluştuğunu gösteriyor; soruşturma ve görgü tanıklarının ifadeleri kazanın kesin nedeni ve sorumlulukların belirlenmesi için değerlendiriliyor.

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