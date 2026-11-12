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Düzce'de sabaha karşı tırın arkasına çarpan taksi: 4 yaralı, biri ağır

Akçakoca D655 karayolunda sabaha karşı tır ile ticari taksi çarpıştı; kazada 4 kişi yaralandı, G.S.'nin durumu ağır olarak bildirildi.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 11:58

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Düzce'de sabaha karşı tırın arkasına çarpan taksi: 4 yaralı, biri ağır

Düzce'de sabaha karşı tırın arkasına çarpan taksi: 4 yaralı, biri ağır

Kaza yerinde olayın gelişimi:

Düzce Akçakoca kara yolunun Kabalak rampası mevkiinde sabaha karşı saat 03.30 sıralarında meydana gelen kazada, Akçakoca'dan Düzce istikametine giden 81 ACU 129 plakalı tıra, aynı yönde ilerleyen 81 T 1050 plakalı ticari taksi arkadan çarptı. Çarpışma sonucu takside bulunan dört kişi yaralandı.

Kazada yaralananların isimleri ve yaşları şu şekilde kaydedildi: E.K. (22), H.T. (26), H.Y.A. ve G.S. (25). Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi ve yaralılar araçtan vatandaşların yardımıyla çıkarıldı.

Yaralıların durumu ve soruşturma:

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, tedavi edilmek üzere Düzce Üniversitesi Hastanesi ve Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yetkililerden alınan bilgiye göre, G.S.'nin durumu ağır olarak bildirildi. Olayla ilgili olarak ekiplerce soruşturma başlatıldı.

Olay yerindeki ilk bulgular, çarpışmanın aracın arkadan çarpması sonucu oluştuğunu gösteriyor; soruşturma ve görgü tanıklarının ifadeleri kazanın kesin nedeni ve sorumlulukların belirlenmesi için değerlendiriliyor.

DÜZCE-AKÇAKOCA D655 KARAYOLUNDA SABAHA KARŞI TIR İLE OTOMOBİLİN KARIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA 1 AĞIR...

DÜZCE-AKÇAKOCA D655 KARAYOLUNDA SABAHA KARŞI TIR İLE OTOMOBİLİN KARIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA 1 AĞIR 4 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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