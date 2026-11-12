Dolar 50,1770 -0,10%
Euro 55,9004 +0,27%
Bist 11.837,12 +1,46%
Altın Gram 6.373,38 -1,24%
EUR/USD 1,1101 +0,10%
Brent Petrol 91,83 -1,00%
--°

Diyabet uyarısı: yüzde 17'yi aşan görülme ve yaşam tarzı reçetesi

Nilüfer Belediyesi'nin 'Sağlık Buluşmaları' söyleşisinde Uzm. Dr. İlker Özmen, Türkiye'de diyabet oranının yüzde 17'yi aştığını ve önlenebileceğini söyledi.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 11:42

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Diyabet uyarısı: yüzde 17'yi aşan görülme ve yaşam tarzı reçetesi

Nilüfer Belediyesi'nden farkındalık etkinliği:

Nilüfer Belediyesi, "Sağlık Buluşmaları" kapsamında Dünya Diyabet Günü öncesinde düzenlediği "Şeker Hastalığı ve Diyabet" söyleşisinde vatandaşları bilgilendirdi. Etkinlik, Nilüfer Belediyesi Dr. Ceyhun İrgil Sağlık Müzesi'nde gerçekleştirildi ve konuşmayı Uzm. Dr. İlker Özmen yaptı.

Belirtiler ve tanı önerileri:

Uzm. Dr. İlker Özmen, diyabetin insülin eksikliği veya direnci sonucunda kan şekerinin yükselmesiyle birçok organı etkilediğini belirtti. Özmen, çok su içme, idrara sık çıkma, halsizlik, bulanık görme ve açıklanamayan kilo kaybının başlıca belirtiler olduğunu; hastalığın bazen belirti vermeden de ilerleyebileceğini vurguladı. Ayrıca sağlıklı bireyler için 35 yaşından sonra 3 yılda bir kan şekeri ve Hemoglobin A1c ölçümü yaptırma önerisini paylaştı. Fazla kilolu kişilerin belirti beklemeden kontrolden geçmesi gerektiğini ve gebelikte 24 ile 28’inci haftaları arasında şeker taramasının ihmal edilmemesi gerektiğini hatırlattı.

Korunma ve tedavi önerileri:

Özmen, Türkiye'de diyabet görülme sıklığının yüzde 17'nin üzerine çıktığını ifade ederek, hastalığın en pratik ve ekonomik önleminin yaşam tarzı değişikliği olduğunu söyledi. Tanı konulan hastalarda ilk 3 ay boyunca beslenme ve hareket düzeninin takip edildiğini, bu sürecin yetersiz kalması halinde ilaç veya insülin tedavisine geçildiğini açıkladı.

Konuşmasında, hastalara yönelik beslenme önerilerini şu sözlerle özetledi: "Aç kalmamak değil, dengeli beslenmek gerekiyor". Glisemik indeksi düşük gıdalar, sebze, baklagiller ve tam tahılların tercih edilmesi; trans yağlardan uzak durulması ve alkolün sınırlandırılması gerektiğini anlattı. Egzersiz açısından haftanın en az 3 günü, araya iki günden fazla boşluk koymadan orta şiddetli fiziksel aktivite yapılmasını tavsiye etti. Ayrıca tempolu yürüyüşler için öğleden sonra veya akşamüstünün hormonal denge nedeniyle daha uygun olduğunu belirtti.

Uzm. Dr. İlker Özmen, kontrol altına alınamayan kan şekerinin uzun vadede kalp-damar hastalıkları, inme, böbrek yetmezliği, görme kaybı ve diyabetik ayak gibi ciddi sonuçlara yol açabileceğini hatırlattı ve hastaların düzenli muayene ile grip ve zatürre gibi koruyucu aşılarını aksatmaması gerektiğini ekledi.

Söyleşi sonunda katılımcıların soruları yanıtlandı ve Uzm. Dr. İlker Özmen'e günün anısına hediye takdim edildi.

NİLÜFER BELEDİYESİ’NİN DÜZENLEDİĞİ &quot;SAĞLIK BULUŞMALARI&quot; ETKİNLİĞİNDE KONUŞAN UZM. DR. İLKER ÖZMEN...

NİLÜFER BELEDİYESİ’NİN DÜZENLEDİĞİ "SAĞLIK BULUŞMALARI" ETKİNLİĞİNDE KONUŞAN UZM. DR. İLKER ÖZMEN, TÜRKİYE’DE DİYABET GÖRÜLME ORANININ YÜZDE 17’Yİ AŞTIĞINI BELİRTEREK, HASTALIĞIN DOĞRU BESLENME VE DÜZENLİ EGZERSİZLE ÖNLENEBİLECEĞİNİ SÖYLEDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Antalya'da COP31 buluşmaları: yeşil dönüşüm için sanayi ve teknoloji ortaklığı d...
images

Görünmeyen risk: 4,4 milyon yetişkin diyabet olduğunu bilmiyor
images

Silopi’de sağlık ekiplerinden lösemiye karşı toplumsal seferberlik
images

İnegöl'de hastane ekibi gerçekçi KBRN ve deprem senaryosunu başarıyla yürüttü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Konteynerden denize saçılan milyonluk ses sistemleri Çatalca kıyılarını kapladı

Yeşilyurt'ta yerinde dönüşüm ve dijitalleşmeyle kent yeniden inşa ediliyor

Reyhanlı'da müstakil ev yangını kontrol altına alındı

Marmara için fırtına uyarısı: Tekirdağ'da rüzgar 90 kilometreye ulaşabilir

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Kızılcabölük'ün ortak hafızası Kavak Kahvesi yeniden hizmette

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Yedekli yerli bulut çözümleri küçük işletmelerin erişimine açılıyor

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi