Diyabet uyarısı: yüzde 17'yi aşan görülme ve yaşam tarzı reçetesi

Nilüfer Belediyesi'nden farkındalık etkinliği:

Nilüfer Belediyesi, "Sağlık Buluşmaları" kapsamında Dünya Diyabet Günü öncesinde düzenlediği "Şeker Hastalığı ve Diyabet" söyleşisinde vatandaşları bilgilendirdi. Etkinlik, Nilüfer Belediyesi Dr. Ceyhun İrgil Sağlık Müzesi'nde gerçekleştirildi ve konuşmayı Uzm. Dr. İlker Özmen yaptı.

Belirtiler ve tanı önerileri:

Uzm. Dr. İlker Özmen, diyabetin insülin eksikliği veya direnci sonucunda kan şekerinin yükselmesiyle birçok organı etkilediğini belirtti. Özmen, çok su içme, idrara sık çıkma, halsizlik, bulanık görme ve açıklanamayan kilo kaybının başlıca belirtiler olduğunu; hastalığın bazen belirti vermeden de ilerleyebileceğini vurguladı. Ayrıca sağlıklı bireyler için 35 yaşından sonra 3 yılda bir kan şekeri ve Hemoglobin A1c ölçümü yaptırma önerisini paylaştı. Fazla kilolu kişilerin belirti beklemeden kontrolden geçmesi gerektiğini ve gebelikte 24 ile 28’inci haftaları arasında şeker taramasının ihmal edilmemesi gerektiğini hatırlattı.

Korunma ve tedavi önerileri:

Özmen, Türkiye'de diyabet görülme sıklığının yüzde 17'nin üzerine çıktığını ifade ederek, hastalığın en pratik ve ekonomik önleminin yaşam tarzı değişikliği olduğunu söyledi. Tanı konulan hastalarda ilk 3 ay boyunca beslenme ve hareket düzeninin takip edildiğini, bu sürecin yetersiz kalması halinde ilaç veya insülin tedavisine geçildiğini açıkladı.

Konuşmasında, hastalara yönelik beslenme önerilerini şu sözlerle özetledi: "Aç kalmamak değil, dengeli beslenmek gerekiyor". Glisemik indeksi düşük gıdalar, sebze, baklagiller ve tam tahılların tercih edilmesi; trans yağlardan uzak durulması ve alkolün sınırlandırılması gerektiğini anlattı. Egzersiz açısından haftanın en az 3 günü, araya iki günden fazla boşluk koymadan orta şiddetli fiziksel aktivite yapılmasını tavsiye etti. Ayrıca tempolu yürüyüşler için öğleden sonra veya akşamüstünün hormonal denge nedeniyle daha uygun olduğunu belirtti.

Uzm. Dr. İlker Özmen, kontrol altına alınamayan kan şekerinin uzun vadede kalp-damar hastalıkları, inme, böbrek yetmezliği, görme kaybı ve diyabetik ayak gibi ciddi sonuçlara yol açabileceğini hatırlattı ve hastaların düzenli muayene ile grip ve zatürre gibi koruyucu aşılarını aksatmaması gerektiğini ekledi.

Söyleşi sonunda katılımcıların soruları yanıtlandı ve Uzm. Dr. İlker Özmen'e günün anısına hediye takdim edildi.

NİLÜFER BELEDİYESİ’NİN DÜZENLEDİĞİ "SAĞLIK BULUŞMALARI" ETKİNLİĞİNDE KONUŞAN UZM. DR. İLKER ÖZMEN, TÜRKİYE’DE DİYABET GÖRÜLME ORANININ YÜZDE 17’Yİ AŞTIĞINI BELİRTEREK, HASTALIĞIN DOĞRU BESLENME VE DÜZENLİ EGZERSİZLE ÖNLENEBİLECEĞİNİ SÖYLEDİ.