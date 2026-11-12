Yenipazar'da umreye hazırlık için bilgilendirme semineri düzenlendi

Yenipazar'da umre bilgilendirme semineri

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde, kutsal topraklara umre ibadetini yerine getirmek üzere yola çıkacak vatandaşlar için bilgilendirme semineri gerçekleştirildi. Etkinlik, Yenipazar Merkez Çarşı Camii nde düzenlendi ve katılımcılara yolculuk öncesi kapsamlı bilgiler verildi.

Seminerde öne çıkan konular:

Semineri veren İlçe Müftüsü Dr. Mesut Alkış, umre ibadetinin önemine ve manevi boyutuna vurgu yaptı. Dr. Alkış, ibadet usul ve esaslarını ayrıntılı şekilde anlatarak, umre sırasında yerine getirilmesi gereken görevler ve uygulama sırası hakkında katılımcılara rehberlik etti.

Seminerde ayrıca kutsal topraklarda dikkat edilmesi gereken davranışlar, sağlık ve ulaşım ile ilgili pratik uyarılar ve ibadetin doğru şekilde uygulanmasına yönelik tavsiyeler paylaşıldı. Katılımcıların soruları cevaplanarak uygulama örnekleri üzerinden açıklamalar yapıldı.

Müftülükten yolculuk dilekleri:

Yenipazar Müftülüğü tarafından yapılan açıklamada, umre yolculuğuna çıkacak tüm vatandaşlara hayırlı yolculuklar dilendi ve ibadetlerinin kabul olması temennisinde bulunuldu. Seminer, katılımcılara hem pratik hem de manevi hazırlanma fırsatı sundu ve yolculuk öncesi bilinçlendirmeyi amaçladı.

AYDIN’IN YENİPAZAR İLÇESİNDE, UMRE İBADETİNİ YERİNE GETİRMEK ÜZERE KUTSAL TOPRAKLARA GİDECEK VATANDAŞLARA YÖNELİK BİLGİLENDİRME SEMİNERİ DÜZENLENDİ.