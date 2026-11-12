Dolar 50,2286 +0,00%
Euro 55,9084 +0,28%
Bist 11.817,76 +1,30%
Altın Gram 6.380,74 -1,23%
EUR/USD 1,1102 +0,11%
Brent Petrol 91,98 -0,84%
--°

Yenipazar'da umreye hazırlık için bilgilendirme semineri düzenlendi

Yenipazar'da düzenlenen seminerde İlçe Müftüsü Dr. Mesut Alkış, umreye gidecek vatandaşlara ibadet usulleri, manevi boyut ve uyarıları aktardı.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 11:59

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Selin Yıldız

Yenipazar'da umreye hazırlık için bilgilendirme semineri düzenlendi

Yenipazar'da umre bilgilendirme semineri

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde, kutsal topraklara umre ibadetini yerine getirmek üzere yola çıkacak vatandaşlar için bilgilendirme semineri gerçekleştirildi. Etkinlik, Yenipazar Merkez Çarşı Camii nde düzenlendi ve katılımcılara yolculuk öncesi kapsamlı bilgiler verildi.

Seminerde öne çıkan konular:

Semineri veren İlçe Müftüsü Dr. Mesut Alkış, umre ibadetinin önemine ve manevi boyutuna vurgu yaptı. Dr. Alkış, ibadet usul ve esaslarını ayrıntılı şekilde anlatarak, umre sırasında yerine getirilmesi gereken görevler ve uygulama sırası hakkında katılımcılara rehberlik etti.

Seminerde ayrıca kutsal topraklarda dikkat edilmesi gereken davranışlar, sağlık ve ulaşım ile ilgili pratik uyarılar ve ibadetin doğru şekilde uygulanmasına yönelik tavsiyeler paylaşıldı. Katılımcıların soruları cevaplanarak uygulama örnekleri üzerinden açıklamalar yapıldı.

Müftülükten yolculuk dilekleri:

Yenipazar Müftülüğü tarafından yapılan açıklamada, umre yolculuğuna çıkacak tüm vatandaşlara hayırlı yolculuklar dilendi ve ibadetlerinin kabul olması temennisinde bulunuldu. Seminer, katılımcılara hem pratik hem de manevi hazırlanma fırsatı sundu ve yolculuk öncesi bilinçlendirmeyi amaçladı.

AYDIN’IN YENİPAZAR İLÇESİNDE, UMRE İBADETİNİ YERİNE GETİRMEK ÜZERE KUTSAL TOPRAKLARA GİDECEK...

AYDIN’IN YENİPAZAR İLÇESİNDE, UMRE İBADETİNİ YERİNE GETİRMEK ÜZERE KUTSAL TOPRAKLARA GİDECEK VATANDAŞLARA YÖNELİK BİLGİLENDİRME SEMİNERİ DÜZENLENDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ara tatilde kültür ve oyun Ataşehir’de buluşuyor
images

Afyonkarahisar'ın yerli elektrikli araçları İzmir fuarında ilgi çekti
images

Antalya'da COP31 buluşmaları: yeşil dönüşüm için sanayi ve teknoloji ortaklığı d...
images

Görünmeyen risk: 4,4 milyon yetişkin diyabet olduğunu bilmiyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Şahinbey'de çocuk şenliği: tiyatro, bilim ve oyunlarla dolu 9 gün

Karabük Üniversitesi'nde beş yılda TR Dizin üretimi arttı

Karabük Üniversitesi COP31'de iklim ve sürdürülebilirlik araştırmalarını dünyaya tanıtacak

Park halindeki araçta ölü bulunan mühendisin ölüm nedeni açıklandı

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Kızılcabölük'ün ortak hafızası Kavak Kahvesi yeniden hizmette

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Yedekli yerli bulut çözümleri küçük işletmelerin erişimine açılıyor

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi