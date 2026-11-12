Şehzadeler’de Yarhasanlar sakinlerinin talepleri öncelik listesine alındı

Başkan şimşek yarhasanlar’da vatandaşlarla bir arada

Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, Yarhasanlar Mahallesi ziyaretinde bölge esnafı ve mahalle sakinleriyle bir araya gelerek doğrudan iletişim kurdu. Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmelerde, mahallede süren hizmetler hakkında bilgi verildi ve yurttaşların gündeme getirdiği konular not alındı.

ziyaretin içeriği:

Ziyarette Şimşek, esnafa ve komşulara hayırlı işler dileyip tek tek sohbet ederek talepleri dinledi. Belediye çalışmaları hakkında yapılan bilgilendirmelerde, uygulanan hizmetlerin kapsamı anlatıldı ve önümüzdeki dönem planlarının mahalle ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirileceği vurgulandı.

Başkan Şimşek, yönetim anlayışlarının temelinde ortak akıl olduğunu belirtti ve mahalle halkının görüşlerinin hizmet önceliklerini belirlemede yol gösterici olduğunu ifade etti. Ziyarette vatandaşlar, altyapı, temizlik ve ulaşıma ilişkin taleplerini iletti.

başvuru ve takibin planlanması:

Şimşek, mahalle sakinleri ve esnaftan gelen tüm talep ve önerileri dikkatle not aldı ve çözüm odaklı yaklaşıma dikkat çekti. İletilen konular arasında belediyenin yetki alanına giren işler ivedilikle programa alınacak; diğer talepler ise ilgili kamu kurumlarına iletilip takip edilecek.

Başkanın ekiplere verdiği talimat doğrultusunda, not edilen hususlar kayıt altına alınarak önceliklendirme süreci başlatılacak. Bu süreçte vatandaşlarla iletişim sürdürülerek geri bildirim mekanizmaları işletilecek ve ilerleme raporları paylaşılacak.

Şimşek ziyaret sırasında şunları söyledi: "Şehzadeler’i halkımız ile birlikte yönetiyor, hizmetlerimizi de hemşehrilerimizin talep ve önerilerini dikkate alarak şekillendiriyoruz. Bizim önceliğimiz her zaman vatandaşımızın ne dediği, neye ihtiyaç duyduğudur. Sokağa çıkıp esnafımızla, komşularımızla dertleşmeden mahallenin eksiğini tam olarak göremeyiz. Biz Şehzadeler’i halkımızla birlikte yönetiyor, yapacağımız işleri de sizlerden gelen talep ve önerilere göre planlıyoruz. Sizin fikriniz, bizim yol haritamız. Mahallemizin eksiklerini hep beraber tespit edip, el birliğiyle çözmeye devam edeceğiz".

Görüşme, mahalleyle kurulan doğrudan temasın önemini bir kez daha ortaya koydu; Şehzadeler Belediyesi, yerel ihtiyaçları takip edip uygulamaya koyma taahhüdünü yineliyor.

ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANI HAKAN ŞİMŞEK, YARHASANLAR MAHALLESİ'NDE ESNAF VE YURTTAŞLARLA BİR ARAYA GELEREK TALEP VE ÖNERİLERİ DİNLEDİ. MAHALLEDE YÜRÜTÜLEN BELEDİYE ÇALIŞMALARI HAKKINDA BİLGİ VEREN BAŞKAN ŞİMŞEK, VATANDAŞLARIN TALEPLERİNİ TEK TEK NOT ALDI.