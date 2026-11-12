Festival kampüsü doldurdu: UFEST OMÜ’de ulaşım ve iletişim teknolojilerini tanıtıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından düzenlenen Ulaştırma Festivali (UFEST), Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ev sahipliğinde Samsun’da kapılarını açtı. OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde 12-13 Kasım tarihlerinde, 10.00-17.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayan festival, ulaştırma, altyapı, haberleşme ve teknoloji alanlarındaki projeleri sergiliyor.

Etkinlikler ve katılımcı kurumlar:

Festival, Bakanlığın "Üniversite Etkinlik Modeli" kapsamında; PTT, TCDD, TCDD Taşımacılık, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM), Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), TÜRKSAT, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ (TÜRASAŞ), Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) olmak üzere 11 bağlı ve ilgili kurumun stantlarıyla ziyaretçileriyle buluşuyor. Stantlarda kurumların yürüttüğü çalışmalar tanıtılırken, katılımcılar uygulamalı gösterimler ve sunumlarla bilgilendiriliyor.

Öğrenciler, çocuklar, aileler ve kent sakinlerine açık olan organizasyonda ziyaretçiler simülatörler ve etkileşimli deneyim alanları aracılığıyla ulaşım ve haberleşme teknolojilerini deneyimliyor. Katılımcılar ayrıca kurum yetkilileriyle birebir görüşüp kariyer ve staj imkanları hakkında bilgi alabiliyor; etkinlik boyunca çeşitli yarışmalar ve sürpriz çekilişler düzenleniyor.

Kapanış programı ve çekiliş:

Festivalin kapanış oturumunda Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, 13 Kasım Cuma günü saat 14.00'te "Türkiye Yüzyılı’nda Ulaştırma Vizyonu" başlıklı konferansta öğrenciler ve katılımcılarla bir araya gelecek. Konferans kapsamında gerçekleştirilecek çekilişle 4 kişiye Doğu Ekspresi bileti hediye edilecek; çekilişe etkinliğe kayıt yaptıran ve program sırasında salonda bulunan katılımcılar katılabilecek.

Festivalin kapsamı ve geçmiş veriler:

Bakanlığın paylaştığı proje verilerine göre UFEST; bugüne kadar üniversiteler, havalimanları ve Yüksek Hızlı Tren (YHT) garları dahil olmak üzere yaklaşık 70 farklı noktada gerçekleştirildi. Etkinlikler 40’a yakın şehirde düzenlendi ve toplamda 250 bini aşkın ziyaretçiye ulaşıldı. Kış dönemi rotasında Samsun’un yanı sıra Ordu, Tokat, Amasya, Sinop, Kastamonu ve Kayseri de yer alıyor.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI TARAFINDAN TÜRKİYE GENELİNDE DÜZENLENEN ULAŞTIRMA FESTİVALİ (UFEST), ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (OMÜ) EV SAHİPLİĞİNDE SAMSUN'DA BAŞLADI.