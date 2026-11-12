Dolar 50,2545 +0,05%
Euro 55,8828 +0,23%
Bist 11.809,00 +1,22%
Altın Gram 6.388,71 -1,16%
EUR/USD 1,1100 +0,09%
Brent Petrol 91,81 -1,02%
--°

Festival kampüsü doldurdu: UFEST OMÜ’de ulaşım ve iletişim teknolojilerini tanıtıyor

UFEST, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ev sahipliğinde 12-13 Kasım’da OMÜ’de düzenleniyor; simülatörler, etkileşimli stantlar ve kariyer olanakları sunuyor.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 11:59

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Taylan Polat

Festival kampüsü doldurdu: UFEST OMÜ’de ulaşım ve iletişim teknolojilerini tanıtıyor

Festival kampüsü doldurdu: UFEST OMÜ’de ulaşım ve iletişim teknolojilerini tanıtıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından düzenlenen Ulaştırma Festivali (UFEST), Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ev sahipliğinde Samsun’da kapılarını açtı. OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde 12-13 Kasım tarihlerinde, 10.00-17.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayan festival, ulaştırma, altyapı, haberleşme ve teknoloji alanlarındaki projeleri sergiliyor.

Etkinlikler ve katılımcı kurumlar:

Festival, Bakanlığın "Üniversite Etkinlik Modeli" kapsamında; PTT, TCDD, TCDD Taşımacılık, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM), Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), TÜRKSAT, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ (TÜRASAŞ), Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) olmak üzere 11 bağlı ve ilgili kurumun stantlarıyla ziyaretçileriyle buluşuyor. Stantlarda kurumların yürüttüğü çalışmalar tanıtılırken, katılımcılar uygulamalı gösterimler ve sunumlarla bilgilendiriliyor.

Öğrenciler, çocuklar, aileler ve kent sakinlerine açık olan organizasyonda ziyaretçiler simülatörler ve etkileşimli deneyim alanları aracılığıyla ulaşım ve haberleşme teknolojilerini deneyimliyor. Katılımcılar ayrıca kurum yetkilileriyle birebir görüşüp kariyer ve staj imkanları hakkında bilgi alabiliyor; etkinlik boyunca çeşitli yarışmalar ve sürpriz çekilişler düzenleniyor.

Kapanış programı ve çekiliş:

Festivalin kapanış oturumunda Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, 13 Kasım Cuma günü saat 14.00'te "Türkiye Yüzyılı’nda Ulaştırma Vizyonu" başlıklı konferansta öğrenciler ve katılımcılarla bir araya gelecek. Konferans kapsamında gerçekleştirilecek çekilişle 4 kişiye Doğu Ekspresi bileti hediye edilecek; çekilişe etkinliğe kayıt yaptıran ve program sırasında salonda bulunan katılımcılar katılabilecek.

Festivalin kapsamı ve geçmiş veriler:

Bakanlığın paylaştığı proje verilerine göre UFEST; bugüne kadar üniversiteler, havalimanları ve Yüksek Hızlı Tren (YHT) garları dahil olmak üzere yaklaşık 70 farklı noktada gerçekleştirildi. Etkinlikler 40’a yakın şehirde düzenlendi ve toplamda 250 bini aşkın ziyaretçiye ulaşıldı. Kış dönemi rotasında Samsun’un yanı sıra Ordu, Tokat, Amasya, Sinop, Kastamonu ve Kayseri de yer alıyor.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI TARAFINDAN TÜRKİYE GENELİNDE DÜZENLENEN ULAŞTIRMA FESTİVALİ...

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI TARAFINDAN TÜRKİYE GENELİNDE DÜZENLENEN ULAŞTIRMA FESTİVALİ (UFEST), ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (OMÜ) EV SAHİPLİĞİNDE SAMSUN'DA BAŞLADI.

Taylan Polat

Taylan Polat

 Teknoloji Editörü

Akıllı telefonlar, donanım incelemeleri, uzay araştırmaları ve savunma sanayii haberlerini yakından takip eden teknoloji editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Casper'in Excalibur G915 ve G870 kapak mekanizması 100 bin çevrimi sorunsuz tama...
images

Balıkesir üniversitesinde yapay zeka çalışmalarını yönetecek koordinatörlük kuru...
images

Öğrenciler arazide kiviyle mesleki bilgilerini pekiştirdi
images

Kocaeli'de teknoloji sahnesi: DevFest sektörü bir araya getiriyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Erdoğan, Libya başbakanı Abdülhamid Dibeybe'yi kabul etti

Konteynerden denize saçılan milyonluk ses sistemleri Çatalca kıyılarını kapladı

Yeşilyurt'ta yerinde dönüşüm ve dijitalleşmeyle kent yeniden inşa ediliyor

Reyhanlı'da müstakil ev yangını kontrol altına alındı

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Kızılcabölük'ün ortak hafızası Kavak Kahvesi yeniden hizmette

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Yedekli yerli bulut çözümleri küçük işletmelerin erişimine açılıyor

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi