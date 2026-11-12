Samsun'da sanayi için yapay zekâ destekli ikiz dönüşüm planı

Samsun TSO ve OKA arasında dönüşüm projesi için sözleşme imzalandı

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) arasında, Samsun Sanayisi İçin Öncelikli Sektörler ve İlişkili Sektörlerde Yapay Zekâ Destekli İkiz Dönüşüm İhtiyaç Analizi ve Yol Haritası Projesinin uygulanmasına yönelik sözleşme oda binasında düzenlenen törenle imzalandı. Protokole Samsun TSO adına Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ve Genel Sekreter Süleyman Karabük, OKA adına ise Genel Sekreter Mehlika Dicle imza koydu.

Proje kapsamı ve öncelikli sektörler:

Proje, motorlu taşıt aksam ve parçaları, silah sistemleri ve mühimmat, tıbbi cihaz ile su ürünleri ve katma değerli su ürünleri işleme sektörlerinde faaliyet gösteren 30 firmayı kapsayacak. Bu kapsama, söz konusu sektörlerin değer zincirindeki imalat, teknoloji, tedarik, lojistik ve hizmet işletmeleri de dahil ediliyor. Firma görüşmelerinde dijital olgunluk, veri yönetimi, yapay zekâ kullanım potansiyeli ile üretim, kalite, bakım, planlama, lojistik ve enerji-verimlilik süreçleri detaylı biçimde incelenecek.

Projede ayrıca insan kaynağı ihtiyaçları ve dönüşüm önündeki engeller analiz edilecek; işletmelerin yapay zekâyı sadece bir teknoloji başlığı olarak değil, verimlilik ve rekabet gücünü artıran stratejik bir araç olarak benimsemesi hedefleniyor. Bu amaçla düzenlenecek Yapay Zekâ Farkındalık Çalıştayı ile firmalara uygulama alanları ve fırsatlar aktarılacak.

Yöntem, takvim ve beklenen çıktılar:

İlk aşamada başlangıç ve yöntem tasarımı çalışmaları ile çalışma takvimi, firma grubu, veri toplama araçları ve raporlama yöntemi belirlenecek. Mevcut veriler; ilgili sektörlerin ihracat yapılan pazarları, yeşil ve dijital dönüşüm uygulamaları ile yapay zekâ kullanım alanları bağlamında gözden geçirilecek. Hedef firmaların katılımıyla gerçekleştirilecek bir günlük çalıştayda üretim, kalite, bakım, veri yönetimi, planlama, lojistik, karar destek uygulamaları ve enerji-verimliliği konuları oturumlarda ele alınacak.

Firma görüşmeleri sonrasında düzenlenecek Doğrulama ve Stratejik Yönelim Çalıştayı ile analiz sonuçları paydaşlarla paylaşılacak; ortak ihtiyaçlar ve öncelikli müdahale alanları belirlenecek. Çalışmanın son aşamasında firma görüşmeleri, sektör analizleri ve çalıştay bulguları birleştirilerek sektör ve firma grupları bazında değerlendirmeleri içeren rapor ile kısa ve orta vadeli yapay zekâ destekli yeşil ve dijital dönüşüm yol haritası hazırlanacak. Danışmanlık hizmeti azami altı ay içinde tamamlanıp tüm çıktıların Samsun TSO'ya teslim edilmesi planlanıyor.

Projeden beklenti, Samsun sanayisinin dijital ve yeşil dönüşüm kapasitesinin güçlendirilmesi, ihracat rekabetçiliğinin artırılması ve yapay zekâ temelli üretim anlayışının yaygınlaştırılması yönünde somut adımların atılmasına katkı sağlamaktır. OKA temsilcileri ve TSO yönetimi, elde edilecek bulguların eğitim, danışmanlık ve yatırım ihtiyaçlarına yönelik proje başvurularını destekleyeceğini vurguladı.

SAMSUN TSO TARAFINDAN HAZIRLANAN VE OKA'NIN DESTEĞİYLE HAYATA GEÇİRİLECEK “SAMSUN SANAYİSİ İÇİN ÖNCELİKLİ SEKTÖRLER VE İLİŞKİLİ SEKTÖRLERDE YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ İKİZ DÖNÜŞÜM İHTİYAÇ ANALİZİ VE YOL HARİTASI PROJESİ”NİN SÖZLEŞMESİ, ODA BİNASINDA DÜZENLENEN TÖRENLE İMZALANDI. PROTOKOLE SAMSUN TSO ADINA YÖNETİM KURULU BAŞKANI SALİH ZEKİ MURZİOĞLU VE GENEL SEKRETER SÜLEYMAN KARABÜK, OKA ADINA İSE GENEL SEKRETER MEHLİKA DİCLE İMZA ATTI.