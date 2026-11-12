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Ağrı'da hayvan borsasında sabah buzlanması büyükbaşları zorladı

Ağrı hayvan borsasında sabah saatlerinde zeminin buz tutması sonucu büyükbaş hayvanlar kayıp düştü, ayakta durmakta güçlük çekti; anlar kameralara yansıdı.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 12:33

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Ağrı'da hayvan borsasında sabah buzlanması büyükbaşları zorladı

Ağrı'da hayvan borsasında sabah buzlanması büyükbaşları zorladı

Ağrı'da sabah saatlerinde hayvan borsasına getirilen büyükbaş hayvanlar, zeminin buz tutması nedeniyle ilerlemekte zorlandı. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle oluşan buz, hayvanların yürüyüşünü etkileyerek bazı hayvanların dengesini kaybedip yere düşmesine yol açtı.

zemin ve gözlemler:

Borsada görülen kaygan yüzeyde, hayvanların ayakta durmakta güçlük çektiği anlar dikkat çekti. Bazı hayvanların yürümeye çalışırken kayıp düştüğü, diğerlerinin ise zorlanarak ilerlediği gözlemlendi.

kayıtlar ve yansıma:

Olay anları çevredeki kameralar tarafından kaydedildi ve buzla kaplanan zeminde yaşanan güçlükler görüntülere yansıdı. Görüntüler, sabah saatlerinde oluşan buzlanmanın hayvan hareketliliğini nasıl etkilediğini ortaya koydu.

(MG-AT)

Ağrı’da buz tutan zeminde büyükbaş hayvanlar kayarak düştü

Ağrı’da buz tutan zeminde büyükbaş hayvanlar kayarak düştü

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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