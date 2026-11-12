Asfalt seferberliğinin yeni etabı Dicle Mahallesi'nde: Mehmet Yarka sahada inceleme yaptı

Asfalt çalışmaları yerinde denetlendi

Şırnak Belediyesi tarafından kent genelinde başlatılan yol yenileme ve asfalt serim çalışmaları aralıksız devam ediyor. Çalışmaların devam ettiği Dicle Mahallesi'nde saha incelemesi yapan Mehmet Yarka, uygulamanın son durumunu yerinde takip etti.

Saha incelemesi ve teknik değerlendirme:

Başkan Yarka, mahallede yürütülen asfalt serimi alanlarını gezerek teknik ekiplerle bir araya geldi. Ekiplerden; iş programı, çalışmaların ilerleyişi ve tamamlanma süreci hakkında detaylı bilgi aldı. Yapılan değerlendirmelerde, altyapı hazırlıkları ve serim kalitesi üzerinde duruldu.

Vatandaşla iletişim ve geri bildirim:

Saha ziyaretinin ardından Mehmet Yarka mahalle sakinleriyle sohbet ederek talepleri, önerileri ve beklentileri dinledi. Belediye yetkilileri, ihtiyaçların yerinde tespit edilmesinin hizmetlerin etkin planlanmasına katkı sağladığını vurguladı.

Belediye yetkilileri, çalışmaların belirlenen programa göre sürdüğünü ve Şırnak Belediyesi tarafından kent genelinde yol bakım, onarım ve asfalt serimi hizmetlerinin farklı mahallelerde de devam edeceğini bildirdi. Yapılan uygulamalarla yolların daha modern, güvenli ve konforlu hale gelmesinin; mahalle sakinlerinin ulaşımda yaşadığı sorunları azaltmanın hedeflendiği belirtildi.

Bu etaplarla birlikte kent içi ulaşım altyapısının güçlendirilmesi amaçlanıyor; sahadaki denetimler ve vatandaş geri bildirimleri, projelerin yerinde düzeltilmesine ve önceliklerin belirlenmesine olanak tanıyor.

ŞIRNAK BELEDİYESİ TARAFINDAN KENT GENELİNDE BAŞLATILAN YOL YENİLEME VE ASFALT ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ SÜRERKEN, BELEDİYE BAŞKANI MEHMET YARKA, DİCLE MAHALLESİ’NDE DEVAM EDEN ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEYEREK EKİPLERDEN BİLGİ ALDI.