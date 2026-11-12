Alaplı'da geleceğe nefes kampanyasında köyde yüzlerce fidan dikildi

etkinlik ve katılımcılar:

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Yenidoğanlar köyünde düzenlenen fidan dikim programı ile bölgeye yeni yeşil alanlar kazandırıldı. Etkinlik, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda ve "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" sloganıyla gerçekleştirildi. Programa Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal, Belediye Başkanı Nuri Tekin, Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Osmanoğlu, siyasi parti ilçe başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

fidan dikimi ve vurgular:

Etkinlikte kurum temsilcileri kendi isimlerinin yazılı olduğu fidanları toprakla buluşturdu ve genç fidanlara can suyu verildi. Öğrencilerin etkin katılımı, programın görsel açıdan zengin ve canlı bir atmosfere sahip olmasını sağladı. Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal, çevre bilincinin artmasının ve gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakılmasının hedeflendiğini belirterek etkinliğe emeği geçen herkese teşekkür etti.

programın kapanışı:

Yüzlerce fidanın toprakla buluşturulduğu çalışma, katılımcıların hatıra fotoğrafı çekimiyle sonlandırıldı. Yerel kurumların ortak katılımı ve öğrencilerin desteği, etkinliğin hem sembolik hem de toplumsal farkındalık oluşturan bir adım olarak öne çıkmasını sağladı.

ZONGULDAK (İHA) - ZONGULDAK’IN ALAPLI İLÇESİNDE 11 KASIM MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ KAPSAMINDA DÜZENLENEN ETKİNLİKTE YÜZLERCE FİDAN TOPRAKLA BULUŞTURULDU.