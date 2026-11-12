Yeşil sorumluluk OSB'ye yayıldı: her fabrika adına 216 zeytin fidanı

etkinlik ve katılımcılar:

Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nde 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü'nde, Bölge içinde belirlenen alanda her fabrika adına birer zeytin fidanı dikilmesi amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte 216 zeytin fidanı toprakla buluştu. Organizasyona Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaymanoğlu, Başkan Vekili Ali Fuat Özel, Yönetim Kurulu Üyeleri Sevde Şensöz Çelik ve Orhan Tahtalı, Bölge Müdürü Ahmet Taş, Denizli OSB Müdürlüğü personeli ile DOSTEK Koleji öğretmen ve öğrencileri katıldı.

yönetimin mesajı:

Selim Yaymanoğlu etkinlikte yaptığı açıklamada çevreyi korumanın Bölgenin öncelikleri arasında yer aldığını vurguladı ve şu ifadeleri kullandı: “Denizli OSB olarak yeşil dönüşüm, kaynakların verimli kullanılması ve çevrenin korunması konularını önceliklerimiz arasında görüyoruz. Bugün diktiğimiz 216 zeytin fidanını da bu anlayışın somut bir ifadesi olarak değerlendiriyoruz. Her firmamız adına dikilen bir fidanın, Bölgemizde ortak çevre bilincinin ve gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzun bir simgesi olmasını diliyoruz. Daha yeşil, daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir Denizli OSB için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.

Etkinlik, Denizli OSB'nin çevresel önceliklerini somutlaştırdı ve bölgede ortak çevre bilinci mesajını öne çıkardı.

DENİZLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ’NDE 11 KASIM MİLLÎ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ’NDE HER FABRİKA ADINA BİR ZEYTİN FİDANI DİKİLDİ. DENİZLİ OSB MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN ÇEVRE BİLİNCİNİ GÜÇLENDİRMEK AMACIYLA DÜZENLEDİĞİ ETKİNLİKTE TOPLAM 216 ZEYTİN FİDANI TOPRAKLA BULUŞTU.