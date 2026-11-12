Köy okulunda soğuk havayı ısıtan mangal buluşması

Gölbaşı'nda köy okulunda sıcak buluşma:

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, Gölbaşı Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürlüğü tarafından Aşağı Nasırlı köyü İlkokulu öğrencileri ve aileleri için bir mangal partisi düzenlendi. Etkinlik, köydeki okul bahçesinde gerçekleşti.

Organizasyon ve katılım:

Soğuk havaya rağmen etkinliğe çok sayıda öğrenci ve veli katıldı. Müdürlük tarafından hazırlanan mangal ikramları ve hazırlıklar, katılımcıların bir araya gelmesini sağladı ve samimi bir ortam oluşturdu.

Çocuklar ve aileler için kazanımlar:

Etkinlik, öğrencilerin sosyalleşmesine katkı sağlarken ailelere de bir araya gelme imkânı sundu. Okul bahçesinde kurulan bu buluşma, köydeki eğitim ve sosyal bağların güçlenmesine olumlu bir katkı olarak değerlendirildi.

ADIYAMAN'IN GÖLBAŞI İLÇESİNDE ÖĞRENCİLER İÇİN MANGAL PARTİSİ DÜZENLENDİ.