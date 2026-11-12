Elazığ'ın kahvesini Türkiye'ye taşıyan barista finalde yarışacak

hikayesi:

İran'dan Türkiye'ye 2019 yılında gelen Parsa Nayeb, bir yıl Ankara'da kaldıktan sonra 2020'de Elazığ'a yerleşti. 27 yaşındaki Nayeb kentte evlenip aile kurdu ve 2 yaşında bir kız çocuğu annesi. Geçimini Elazığ'daki bir kafede barista olarak sağlıyor.

yarışma süreci:

İstanbul'da düzenlenen FO Türkiye Barista Yarışması bölge etabında Elazığ'ı temsil eden Nayeb, sergilediği performansla bölge ikinciliğini elde etti. FO Türkiye yetkililerinin yeteneğini fark ederek kendisini davet etmesi, yarışmaya katılmasında belirleyici oldu.

mesleki birikim ve hazırlık:

Kahve sektöründe çocukluk yıllarından itibaren farklı alanlarda çalıştığını söyleyen Nayeb, mesleğine duyduğu ilgi ve yıllar içinde kazandığı deneyimin onu bu noktaya taşıdığını belirtiyor. Çalıştığı kafe, onun hem geçim kaynağı hem de pratik yapma alanı oldu.

gelecek hedefleri:

Nayeb, şimdi Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelecek şampiyonların katılacağı finalde Elazığ'ı en iyi şekilde temsil etmek istediğini ve ülke genelinde de başarılı bir derece elde ederek kentin adını duyurmayı hedeflediğini ifade etti.

İRAN’DAN TÜRKİYE’YE GELEN VE 2020 YILINDAN BU YANA ELAZIĞ’DA YAŞAYAN 27 YAŞINDAKİ PARSA NAYEB, İSTANBUL’DA DÜZENLENEN FO TÜRKİYE BARİSTA YARIŞMASI’NDA ELAZIĞ’I TEMSİL EDEREK BÖLGE İKİNCİLİĞİNİ KAZANDI. GENÇ BARİSTA, ŞİMDİ TÜRKİYE’NİN FARKLI BÖLGELERİNDEN GELEN ŞAMPİYONLARIN YARIŞACAĞI FİNALDE ELAZIĞ’I EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEYİ HEDEFLİYOR