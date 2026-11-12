Vezirköprü'ye il statüsü talebi: yatırım ve hizmetlere erişimde yeni bir adım

Vezirköprü'nün il olma beklentisi gündemde:

Osman Türk, AK Parti İstanbul İl Teşkilatı mensubu ve Vezirköprü Dernekler Federasyonu (VEZDEF) Genel Sekreteri olarak, ilçenin il olma beklentisinin yeniden dile getirilmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti. Türk, konunun sadece idari bir düzenleme değil; bölgesel kalkınma, hizmet sunumu ve ekonomik canlılık açısından ele alınması gerektiğini vurguladı.

Türk, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından kamuoyuna açıklanan "100 il, 1000 ilçe" vizyonunda Vezirköprü'nün yer almasının önemli olduğunu söyleyerek Bahçeli'ye teşekkür etti. İl statüsü talebinin, ilçenin tarihî ve kültürel mirası, tarım ve hayvancılık potansiyeli ile Şahinkaya Kanyonu gibi turizm değerleri dikkate alınarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Yatırım, istihdam ve hizmetlerin yakınlaştırılması:

Türk, il olması halinde yeni kamu kurumlarının kurulmasının ve merkezi hizmetlerin yerelleşmesinin beklendiğini belirtti. Bu dönüşümün yatırım, istihdam, eğitim ve sağlık alanlarında doğrudan etki yapacağını, tarıma dayalı sanayi ve turizmin gelişmesiyle birlikte gençlerin kendi memleketlerinde eğitim ve çalışma imkânlarına kavuşabileceğini söyledi.

Özellikle Samsun merkeze uzaklık ve geniş kırsal yerleşim alanları göz önünde bulundurulduğunda, il statüsünün kamu hizmetlerine erişimde kolaylık sağlayacağı ve bürokrasinin azaltılacağına dikkat çekti.

Ortak irade ve TBMM gündemine taşıma çağrısı:

Türk, konunun taraflar üstü bir memleket meselesi olduğunu vurgulayarak yerel yöneticilerden milletvekillerine, sivil toplum kuruluşlarından iş dünyasına kadar tüm kesimlerin ortak bir irade ortaya koyması gerektiğini söyledi. Sürecin siyasi polemiklerden uzak, somut verilerle yürütülmesini isteyen Türk, nüfus, coğrafya, ekonomik kapasite ve kamu hizmetleri gibi kriterlerin detaylı olarak inceleneceği kapsamlı bir çalışmanın hazırlanmasını talep etti.

Hazırlanacak bu çalışmanın ardından konunun TBMM gündeminde değerlendirilmesini temenni eden Türk, sürecin şeffaf ve veri odaklı ilerlemesinin hem yerel kalkınma hem de hizmet kalitesi açısından belirleyici olacağını kaydetti.

AK PARTİ İSTANBUL İL TEŞKİLATI MENSUBU VE VEZİRKÖPRÜ DERNEKLER FEDERASYONU (VEZDEF) GENEL SEKRETERİ OSMAN TÜRK.