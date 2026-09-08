Dolar 48,4548 +0,04%
Euro 56,2979 +0,06%
Bist 14.119,93 -0,22%
Altın Gram 6.910,65 -0,91%
EUR/USD 1,1616 -0,08%
Brent Petrol 99,00 +2,83%
--°

Ağustos'ta trafik bilançosu Samsun'da ağır: bin 372 kaza, 4 can kaybı

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı verilerine göre 2026 Ağustos'ta Samsun'da bin 372 trafik kazasında 4 kişi öldü, 983 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 09:44

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Ağustos'ta trafik bilançosu Samsun'da ağır: bin 372 kaza, 4 can kaybı

Ağustos verileri:

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkanlığı verilerine göre, 2026 yılı Ağustos ayında Samsun genelinde toplam bin 372 trafik kazası kaydedildi. Kurallara uyulmaması sonucu meydana gelen bu kazalarda 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti ve 983 kişi yaralandı.

Bölge bazlı dağılım:

Polis sorumluluk alanında ağustos ayında 583'ü ölümlü-yaralanmalı ve 657'si maddi hasarlı olmak üzere toplam bin 240 trafik kazası meydana gelirken, bu kazalarda 3 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. Jandarma sorumluluk bölgesinde ise 78'i ölümlü-yaralanmalı ve 54'ü maddi hasarlı olmak üzere toplam 132 kaza kaydedildi; burada 1 kişi hayatını kaybetti.

İlk 8 ayın tablosu:

Yılın ilk sekiz ayında Samsun'da kazaların toplamı da dikkat çekiyor. Polis bölgesinde ilk 8 ayda 8 bin 630 trafik kazası yaşandı; bu kazalarda 21 kişi öldü, 5 bin 306 kişi yaralandı. Jandarma bölgesinde ise 2026 yılının ilk 8 ayında 700 kaza kaydedildi; söz konusu kazalara ilişkin olarak 9 kişi öldü ve 612 kişi yaralandı.

Resmi veriler, Samsun'da trafik güvenliği açısından alınması gereken önlemlerin sürdüğüne işaret ediyor; kazaların büyük kısmının trafik kurallarına uyulmaması sonucu gerçekleştiği belirtiliyor.

SAMSUN&#039;DA AĞUSTOS AYINDA POLİS VE JANDARMA SORUMLULUK BÖLGESİNDE MEYDANA GELEN TOPLAM BİN 372...

SAMSUN'DA AĞUSTOS AYINDA POLİS VE JANDARMA SORUMLULUK BÖLGESİNDE MEYDANA GELEN TOPLAM BİN 372 TRAFİK KAZASINDA 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 983 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Özalp'te takla atan otomobilin sürücüsü hafif yaralandı
images

Tepebaşı'nda 'yan bakma' tartışması kavgaya dönüştü, üç kişi taburcu edildi
images

Diplomasi dönüşü Kiev'e yeni saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti
images

Şanlıurfa'da sulama kanalında kaybolan 15 yaşındaki genç için arama çalışmaları...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bayramhacı, Kapadokya esintili termal cazibe merkezine dönüşecek

Anne çağrısı Bakırköy'de: cezasızlık algısına son verilsin

Mersin'de orman yangını riski sürüyor: ekipler teyakkuzda

Özalp'te takla atan otomobilin sürücüsü hafif yaralandı

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı