Ağustos'ta trafik bilançosu Samsun'da ağır: bin 372 kaza, 4 can kaybı

Ağustos verileri:

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkanlığı verilerine göre, 2026 yılı Ağustos ayında Samsun genelinde toplam bin 372 trafik kazası kaydedildi. Kurallara uyulmaması sonucu meydana gelen bu kazalarda 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti ve 983 kişi yaralandı.

Bölge bazlı dağılım:

Polis sorumluluk alanında ağustos ayında 583'ü ölümlü-yaralanmalı ve 657'si maddi hasarlı olmak üzere toplam bin 240 trafik kazası meydana gelirken, bu kazalarda 3 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. Jandarma sorumluluk bölgesinde ise 78'i ölümlü-yaralanmalı ve 54'ü maddi hasarlı olmak üzere toplam 132 kaza kaydedildi; burada 1 kişi hayatını kaybetti.

İlk 8 ayın tablosu:

Yılın ilk sekiz ayında Samsun'da kazaların toplamı da dikkat çekiyor. Polis bölgesinde ilk 8 ayda 8 bin 630 trafik kazası yaşandı; bu kazalarda 21 kişi öldü, 5 bin 306 kişi yaralandı. Jandarma bölgesinde ise 2026 yılının ilk 8 ayında 700 kaza kaydedildi; söz konusu kazalara ilişkin olarak 9 kişi öldü ve 612 kişi yaralandı.

Resmi veriler, Samsun'da trafik güvenliği açısından alınması gereken önlemlerin sürdüğüne işaret ediyor; kazaların büyük kısmının trafik kurallarına uyulmaması sonucu gerçekleştiği belirtiliyor.

SAMSUN'DA AĞUSTOS AYINDA POLİS VE JANDARMA SORUMLULUK BÖLGESİNDE MEYDANA GELEN TOPLAM BİN 372 TRAFİK KAZASINDA 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 983 KİŞİ YARALANDI.