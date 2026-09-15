Dolar 48,6348 +0,02%
Euro 56,1641 +0,04%
Bist 13.968,78 -1,88%
Altın Gram 6.746,50 -0,86%
EUR/USD 1,1542 -0,13%
Brent Petrol 102,29 +1,29%
--°

Bursa'da sürücünün müdahalesiyle emniyet şeridine çekilen iş makinesi alev aldı

Bursa-İnegöl yolunda seyreden iş makinesi aniden alev aldı; sürücü aracı emniyet şeridine çekti, yangın makineyi kısa sürede kullanılamaz hale getirdi.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 12:04

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Bursa'da sürücünün müdahalesiyle emniyet şeridine çekilen iş makinesi alev aldı

Bursa-İnegöl yolunda hareket halindeki iş makinesi alev aldı

Bursa-İnegöl yolu üzerinde İnegöl istikametine seyreden bir iş makinesinden aniden dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarındaki emniyet şeridine çekti ve kısa süre sonra çıkan dumanlar alevlere dönüştü.

Yangının gelişimi ve araçta oluşan hasar:

Sürücünün zamanında müdahalesi sonucu araç kontrol altına alınmaya çalışılsa da alevler kısa sürede büyüdü. Olay sonunda iş makinesi kullanılamaz hale geldi ve araçta belirgin hasar oluştu.

Görüntüler ve trafik akışı:

Yangının başladığı anlar amatör kamera ile kaydedildi; görüntülerde dumanın alevlere dönüştüğü ve sürücünün aracı emniyet şeridine çekme anı yer alıyor. Olay nedeniyle yol üzerinde trafik bir süre kontrollü olarak ilerledi.

Yetkililer ve itfaiye ekiplerine ilişkin bilgi kaynak metinde yer almasa da, olayın ardından trafiğin güvenli şekilde sağlanabilmesi için gerekli müdahalelerin yapıldığı bildirildi. Görüntüler, olayın gelişimini doğrudan gösteren önemli bir kayıt olarak kayıtlara geçti.

BURSA&#039;DA SEYİR HALİNDEKİ İŞ MAKİNESİ BİR ANDA ALEV ALDI. EMNİYET ŞERİDİNE ÇEKİLEN İŞ MAKİNESİ...

BURSA'DA SEYİR HALİNDEKİ İŞ MAKİNESİ BİR ANDA ALEV ALDI. EMNİYET ŞERİDİNE ÇEKİLEN İŞ MAKİNESİ, KULLANILAMAZ HALE GELDİ. İŞ MAKİNESİNİN ALEV ALEV YANDIĞI ANLAR KAMERAYA YANSIDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Aile tartışması cinayetle bitti: genç sanık hakim karşısında
images

Sulama kanalında boğularak hayatını kaybeden 12 yaşındaki Ayaz son yolculuğuna u...
images

adıyaman'da zincirleme kaza: iki çocuk yaralandı
images

Havza'da anız alevleri kontrol altına alındı, ormanlık alan korundu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Antalya suyu için sektörler arası eylem planı hazırlanıyor

Sulama kanalında boğularak hayatını kaybeden 12 yaşındaki Ayaz son yolculuğuna uğurlandı

Aile tartışması cinayetle bitti: genç sanık hakim karşısında

Çameli Elmalı yolunda kapsamlı yenileme: güvenli ulaşım hedefi

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi