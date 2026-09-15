Bursa'da sürücünün müdahalesiyle emniyet şeridine çekilen iş makinesi alev aldı

Bursa-İnegöl yolunda hareket halindeki iş makinesi alev aldı

Bursa-İnegöl yolu üzerinde İnegöl istikametine seyreden bir iş makinesinden aniden dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarındaki emniyet şeridine çekti ve kısa süre sonra çıkan dumanlar alevlere dönüştü.

Yangının gelişimi ve araçta oluşan hasar:

Sürücünün zamanında müdahalesi sonucu araç kontrol altına alınmaya çalışılsa da alevler kısa sürede büyüdü. Olay sonunda iş makinesi kullanılamaz hale geldi ve araçta belirgin hasar oluştu.

Görüntüler ve trafik akışı:

Yangının başladığı anlar amatör kamera ile kaydedildi; görüntülerde dumanın alevlere dönüştüğü ve sürücünün aracı emniyet şeridine çekme anı yer alıyor. Olay nedeniyle yol üzerinde trafik bir süre kontrollü olarak ilerledi.

Yetkililer ve itfaiye ekiplerine ilişkin bilgi kaynak metinde yer almasa da, olayın ardından trafiğin güvenli şekilde sağlanabilmesi için gerekli müdahalelerin yapıldığı bildirildi. Görüntüler, olayın gelişimini doğrudan gösteren önemli bir kayıt olarak kayıtlara geçti.

BURSA'DA SEYİR HALİNDEKİ İŞ MAKİNESİ BİR ANDA ALEV ALDI. EMNİYET ŞERİDİNE ÇEKİLEN İŞ MAKİNESİ, KULLANILAMAZ HALE GELDİ. İŞ MAKİNESİNİN ALEV ALEV YANDIĞI ANLAR KAMERAYA YANSIDI.