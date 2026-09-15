Okul koridorlarında gelecekle tanışma: CANİKMAN öğrencilerle buluştu

CANİKMAN okullarda:

Samsun'da 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla öğrencilerle buluşan Türkiye'nin nüfusa kayıtlı ilk insansı robotu CANİKMAN, ilgi odağı oldu. Canik İnönü İlkokulu ve Canik Kuzey Yıldızı Ortaokulu'nda öğrencilerle bir araya gelen CANİKMAN, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ile birlikte ilkokul birinci sınıfa başlayan öğrencilere çanta ve kırtasiye seti dağıttı.

Geçen nisan ayında CANİKFEST etkinliğine katılan ve ardından nüfusa kaydı yapılan CANİKMAN, ilçedeki eğitim faaliyetlerinde aktif rol almaya devam ediyor. Robot; etkinliklerde, okullardaki tanıtımlarda ve uygulamalı çalışmalarda çocukların merakını canlı tutuyor ve teknolojiyle erken yaşta tanışmalarını sağlıyor.

eğitim ve ilham rolü:

Canik Belediyesi tarafından kurulan Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü bünyesindeki eğitimlerde de yer alan CANİKMAN, yapay zekâ, yazılım ve robotik kodlama eğitimlerinde gençlere eşlik ediyor. Başkan Sandıkçı, CANİKMAN’ın gençlere rehberlik ettiğini vurgulayarak, "İstiyoruz ki gençlerimiz, bu robottan aldıkları ilhamla yeni ufuklara yelken açsınlar" ifadelerini kullandı.

Sandıkçı, robotun yalnızca bir gösteri aracı olmadığını, aynı zamanda öğrenme süreçlerini destekleyen bir eğitim aracı olduğunu belirtti: "CANİKMAN’ımızla hem eğleniyor hem de öğreniyorlar." İlçede eğitim desteğinin sürdüğünü aktaran Sandıkçı, her yıl olduğu gibi bu yıl da birinci sınıfa başlayan öğrencilere çanta ve kırtasiye seti hediye ettiklerini ve ilçeden ilk kez üniversiteyi kazanan öğrencilere burs desteği sağlayacaklarını açıkladı.

CANİKMAN ile yürütülen çalışmalar, ilçede teknolojiye erişimi artırmayı ve gençlerin yeteneklerini erken dönemde keşfetmelerine katkı sağlamayı hedefliyor. Belediye yetkilileri, robotun okul ziyaretlerini ve eğitim programlarını önümüzdeki dönemde de devam ettirmeyi planladıklarını belirtiyor.

SAMSUN’DA 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASIYLA ÖĞRENCİLERLE BULUŞAN TÜRKİYE’NİN NÜFUSA KAYITLI İLK İNSANSI ROBOTU CANİKMAN, İLGİ ODAĞI OLDU.