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Ahilik ruhu Eskişehir'de buluştu

Eskişehir'de ESEOB'un düzenlediği Ahilik Haftası kutlamasında protokol ve esnaf buluştu; yılın ahi Zeki Tarhan'a kaftan giydirildi, mehter, pilav sunuldu.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 12:02

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Ahilik ruhu Eskişehir'de buluştu

Eskişehir'de ahilik geleneği törenlerle yaşatıldı

Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESEOB) tarafından düzenlenen Ahilik Haftası kutlama programı, protokol üyeleri ve çok sayıda esnafın katılımıyla gerçekleştirildi. Tören alanında başlayan etkinlikler, hem resmi ritüelleri hem de kültürel gösterileri bir araya getirerek Ahilik geleneğinin günlük yaşamdaki karşılığını öne çıkardı.

Törenin akışı ve vurgu yapılan değerler:

Tören, Esnaf Oda Başkanlığı ve Kutlama Komitesi tarafından alana sunulan çelenk ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından kürsüye çıkan Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESEOB) Başkanı Ekrem Birsen, Ahilik kültürünün dayanışma, dürüstlük ve adalet eksenindeki önemine dikkat çekti. Birsen, Ahi Evran Veli ve Şeyh Edebalinin adalet ve hizmet anlayışının bugün de yaşatıldığını vurguladı.

Onur ödülleri, dualar ve gösteriler:

Konuşmaların ardından yılın ahisi, ahi bacısı, kalfası ve çırağı seçilenlere kaftan giydirme töreni yapıldı. Meslekte 71 yılını dolduran berber Zeki Tarhan yılın ahisi ilan edildi ve kaftanını Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz giydirdi. Yılın ahi bacısı seçilen Belkız Günyay'a kaftanını Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce takdim ederken, yılın kalfası Enes Akkurt'a kaftanını Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan verdi. Tören kapsamında yılın çırağı seçilen Yusuf Açıkgöz de duyuruldu.

İl Müftü Yardımcısı Sacit Ekerim tarafından yapılan duaların ardından program, öğrencilerin okuduğu şiirlerle ve Mehter Takımı gösterisiyle renklendi. Etkinlik, katılımcılara ve protokole geleneksel Ahilik pilavı ikram edilmesiyle sonlandı; program, hem esnaf camiası hem şehir protokolü için dayanışma ve tanıtım fırsatı sundu.

ESKİŞEHİR ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ (ESEOB) TARAFINDAN DÜZENLENEN AHİLİK HAFTASI...

ESKİŞEHİR ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ (ESEOB) TARAFINDAN DÜZENLENEN AHİLİK HAFTASI KUTLAMA PROGRAMI, PROTOKOL ÜYELERİ VE ESNAFLARIN GENİŞ KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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