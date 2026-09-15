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Kepez'de oto galeri kundaklaması: 'sokağın hakkını verin' tehdidiyle üç şüpheli gözaltında

Antalya'nın Kepez ilçesinde oto galeride çıkan kundaklama sonrası üç şüpheli gözaltına alındı; iş yeri sahibi 'sokağın hakkını verin' tehdidinde bulunduğunu bildirdi.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 12:00

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kepez'de oto galeri kundaklaması: 'sokağın hakkını verin' tehdidiyle üç şüpheli gözaltında

Kepez oto galeri yangını ve soruşturmanın ayrıntıları

Antalya'nın Kepez ilçesinde, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Mehmet Atay Caddesi üzerindeki bir oto galeri dükkânında 12 Eylül Cumartesi akşamı saat 22.10 sıralarında yangın çıktı. İş yeri henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı ve kısa sürede büyüyerek dükkânı sardı.

Yangının yükselen alevleri ile yoğun duman, iş yerinin bulunduğu üç katlı apartmanın üst katlarına da sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi adrese sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınıp söndürüldü.

Söndürme çalışmaları sonrası oto galeride ve içindeki araçlarda büyük çapta maddi hasar oluştu; apartmanın üst kısmında da hasar tespit edildi. İşletme sahibi A.I., yaklaşık 1,5 ay önce kendilerini "Robin Dalton" kod adıyla tanıtan kişilerce aranıp "sokağın hakkını verin" diyerek tehdit edildiğini, yangının bu kişiler tarafından çıkarıldığını ve üç aracının kullanılamaz hale geldiğini belirterek şikâyetçi oldu. İş yeri sahibi zararın 17-18 milyon lira civarında olduğunu iddia etti.

şüphelilerin tespiti ve gözaltılar:

Antalya Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili kamera ve saha çalışmaları yürüttü. Yapılan tespitlerde kundaklama eylemini gerçekleştiren şahsın M.N.U. (15), yanıcı maddeyi temin edenin S.K. (14), Daltonlar suç örgütü adına eylemi organize edenin T.B.Y. (20) ve eylemi planlayan "Robin" kodlu kişinin Y.C.G. (25) olduğu belirlendi.

Belirlenen şüpheliler için geniş çaplı operasyon başlatıldı; Bursa ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle yürütülen çalışmalarda M.N.U. ve S.K. Bursa'da gözaltına alınarak Antalya'ya getirildi. T.B.Y. ise İstanbul'da yakalandı.

istanbul'daki hücre evinde arama ve ele geçenler:

Antalya'ya sevk edilmesi planlanan T.B.Y.'nin İstanbul'da hücre evi olarak değerlendirilen ikametine yapılan aramada; bir adet ruhsatsız tabanca, balistik yelek, kar maskesi ve eldiven ele geçirildi. Diğer şüpheli Y.C.G.'nin yurt dışında olduğu öğrenildi.

Emniyet birimleri, olayla ilgili çalışmasını sürdürüyor ve delil toplama kapsamında kamera kayıtları, bulgular ve şüphelilerin beyanları değerlendiriliyor.

ANTALYA&#039;NIN KEPEZ İLÇESİNDE GEÇTİĞİMİZ CUMARTESİ BİR OTO GALERİ DÜKKANINDA ÇIKAN YANGINDA...

ANTALYA'NIN KEPEZ İLÇESİNDE GEÇTİĞİMİZ CUMARTESİ BİR OTO GALERİ DÜKKANINDA ÇIKAN YANGINDA, KUNDAKLAMA İDDİASIYLA 3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI. ŞÜPHELİLERİN KENDİLERİNİ ‘ROBİN DALTON’ OLARAK TANITTIĞI VE İŞ YERİ SAHİBİNİ ‘SOKAĞIN HAKKINI VERİN’ ŞEKLİNDE TEHDİT ETTİĞİ İLERİ SÜRÜLDÜ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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