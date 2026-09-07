Ahbap'ın Kocaeli deposu raporu: malzemeler hızla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmalı

Ahbap'ın Kocaeli deposu raporu, bulunan malzemelerin durumunu ortaya koydu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Kocaeli’nin Derince ilçesindeki Ahbap Derneği deposunda yapılan incelemeye ilişkin bilirkişi raporu, depoda muhafaza edilen ayni yardım malzemelerinin türünü ve fiziki durumunu ayrıntılı şekilde aktarıyor. İki büyük depoda yapılan tespitler, hem stoklanan ürünlerin miktarı hem de bazı ürünlerde ortaya çıkan deformasyonlar bakımından kayıtlara geçirildi.

depolanan malzemelerin kapsamı:

Bilirkişi raporuna göre depolarda 895 adet 16 metrekare büyüklüğünde paketli ve kullanılmamış insani yardım çadırı, yaklaşık 600 portatif yatak ve çok sayıda uyku tulumu bulundu. Ayrıca ambalajı açılmamış afet çadırları, kampetler, kedi evleri ve depo tipi büyük çadırların yanı sıra 102 adet kullanılmamış elektrikli bisiklet, yaklaşık 20 adet taşınabilir telsiz, tekerlekli sandalyeler, hasta ve ilk yardım sandalyeleri, portatif sobalar, ısıtıcılar, buzdolapları, derin dondurucular, fırınlar, su sebilleri, masa ve sandalyeler, elektrik malzemeleri, su tankları, duş ve tuvalet konteynerleri ile çeşitli ev ve ofis eşyaları tespit edildi.

kayyım heyetinin değerlendirmesi:

Kayyım heyetinin 5 Eylül tarihli değerlendirmesinde, depolarda bulunan bazı ayni yardım malzemelerinde uzun süreli depolama ve muhafaza şartlarına bağlı olarak deformasyon ve bozulma emareleri görüldüğü bildirildi. Ambalaj ve paketlerde yırtılma, ezilme ve açılma gibi fiziki deformasyonların meydana geldiği; beyaz eşya ve benzeri dayanıklı tüketim mallarında çizilme, yüzeysel hasar ve uzun süreli depolamadan kaynaklanabilecek nitelik kayıplarının başladığı kaydedildi.

Raporda, malzemelerin önemli bir kısmının afet ve insani yardım amacıyla kullanılabilecek nitelikte olduğu, ancak depolarda tutulmaya devam edilmeleri halinde fiziki yıpranmanın artabileceği ve değer kaybının süreceği vurgulandı.

dağıtım ve koordinasyon önerileri:

Kayyım heyeti, mevcut ekonomik değerlerin korunması ve malzemelerin toplanış amaçlarının gözetilmesi gerektiğini belirterek, özellikle çadır, portatif yatak, uyku tulumu, kampet, battaniye, şilte, ısıtıcı, beyaz eşya, elektrikli ve diğer ev eşyalarının öncelikle afetzedelere ulaştırılmasının uygun olacağı görüşünde. Dağıtım öncesinde ürünlerin tür, miktar, fiziki durum ve kullanılabilirlik bakımından tasnif edilmesi; teslim edilecek ürünlerin ayrıntılı listelerinin oluşturulması ve mevcut durumlarının fotoğraf ve diğer kayıtlarla belgelenmesi önerildi.

Ek olarak, kullanıma elverişsiz veya insan sağlığı ve güvenliği bakımından tereddüt oluşturabilecek ürünlerin dağıtıma dahil edilmemesi gerektiği belirtildi. Dağıtım sürecinin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının bilgi ve tensipleri doğrultusunda hukuki ve idari izinlerin alınmasının ardından Hatay Valiliği İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi ile resmi koordinasyon içinde yürütülmesi tavsiye edildi.

soruşturmanın kapsamı ve mali bulgular:

Soruşturmanın odağını, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından toplanan yardımların akıbeti oluşturuyor. Başsavcılığın açıklamasına göre derneğin 6 Şubat–31 Aralık 2023 tarihleri arasında depremzedeler için yaklaşık 4,3 milyar lira bağış topladığı, bu tutarın yaklaşık 4,2 milyar lirasının harcandığının belirlendiği aktarıldı.

Ayrıca soruşturma kapsamında derneğin hesaplarından 13 Şubat–25 Mayıs 2023 tarihleri arasında yaklaşık 950 milyon liranın nakit olarak çekildiği; tek işlemde 500 milyon liralık nakit çekimin gerçekleştirildiği ve bu harcamaların niteliğinin incelendiği belirtildi. Başsavcılık, 2 milyar liradan fazla tutarın konut projelerine, 1 milyar liradan fazla tutarın ise mal ve hizmet alımlarına harcandığını ve bu harcamalara ilişkin bilirkişi incelemelerinin sürdüğünü kaydetti.

Son operasyonda soruşturma kapsamında 53 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 47 şüphelinin gözaltına alındığı ve bir şüphelinin cezaevinde bulunduğu bildirildi. Soruşturma, dernek tarafından gerçekleştirilen mal ve hizmet alımlarının usul ve içeriği ile deprem yardımlarının hangi amaçlarla kullanıldığının tüm yönleriyle ortaya çıkarılmasını amaçlıyor.

AHBAP DERNEĞİ'NE YÖNELİK SORUŞTURMA KAPSAMINDA KOCAELİ'NİN DERİNCE İLÇESİNDEKİ DERNEK DEPOSUNDA YAPILAN İNCELEMELERDE, 895 ADET PAKETLİ VE KULLANILMAMIŞ İNSANİ YARDIM ÇADIRI, YAKLAŞIK 600 PORTATİF YATAK, ÇOK SAYIDA UYKU TULUMU VE ÇEŞİTLİ YARDIM MALZEMELERİ TESPİT EDİLDİ.