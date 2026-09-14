Ahilik ritüelleri ve zanaatlar Bayramyeri'nde buluştu

Denizli'de yüzyıllardır toplum hayatını şekillendiren Ahilik kültürü, 39. Ahilik Haftası kapsamında Bayramyeri Meydanı'nda düzenlenen etkinliklerle yeniden canlandırıldı. Program, Denizli Valiliği koordinasyonunda Denizli Büyükşehir Belediyesi, Denizli Ticaret İl Müdürlüğü ve Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği iş birliğinde gerçekleştirildi ve Delikliçınar Meydanı'ndan Bayramyeri Meydanı'na yapılan kortej yürüyüşüyle başladı.

kortej, saygı duruşu ve şed kuşatma töreni:

Etkinliğe Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Başkanvekili Ali Marım, siyasi parti il başkanları, kent protokolü, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile açıldı. Geleneksel uygulamalardan biri olan Şed kuşatma töreni, kalfalıktan ustalığa geçenlere meslek ahlakı ve kurallarının öğretilmesi amacıyla gerçekleştirildi.

ahilikten gelen mesajlar ve konuşmalar:

Bülent Nuri Çavuşoğlu etkinlikte Ahiliğin 13. yüzyıldan bugüne uzanan dayanışma kültürünü hatırlatarak, kimseyi ötekileştirmeyen, dayanışmayı öne çıkaran bir şehir olma hedefini vurguladı. Başkan, insanların birlikte yol almasının ve 'ben değil biz' diyen anlayışın çoğalmasının önemine dikkat çekti ve bu geleneğin gelecek kuşaklara aktarılmasının bir görev olduğunu belirtti.

Vali Yavuz Selim Köşger ise Ahi Evran'ın Denizli ile olan bağını anımsatarak Ahi Evran'ın kentte uzun süre yaşayıp Ahi Sinan ve Ahi Duman gibi ardıllar bıraktığını, bu geleneğin Denizli'nin ekonomik başarısında önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti. Köşger, kentteki binlerce esnafın ekonomiye kattığı değeri ve esnafın toplum içindeki fonksiyonlarını vurgulayarak Ahilik Haftası'nı kutladı.

zanaat stantları ve fotoğraf sergisi:

Konuşmaların ardından protokol üyeleri stantları gezdi, ustalarla sohbet etti ve uygulamalı gösterimleri izledi. Ziyaretçiler demir dövme, çömlek yapımı ve tahta oyuncak üretimi gibi atölyeleri yakından görme fırsatı buldu. Etkinlikte; tahta kaşık, tel kırma, ahşap oyuncakçılığı, bıçakçılık, sepet örücülüğü, dokumacılık, çömlekçilik ve keçecilik gibi unutulmaya yüz tutmuş zanaatlar usta eller tarafından tanıtıldı.

Ahilik ruhunun belgeleme çabası kapsamında düzenlenen fotoğraf sergisi de yoğun ilgi gördü. Denizli Büyükşehir Belediyesi Fotoğrafçılık Kulübü ile Laodikya Fotoğraf Topluluğu'nun (LAFOT) hazırladığı Unutulmaya Yüz Tutmuş Zanaatlar sergisi, geçmişin izlerini bugüne taşıdı ve protokol üyeleri eser sahiplerinden bilgi aldı.

Program Bayramyeri Meydanı'ndaki coşkuyla sürdü ve etkinliklerin 15 Eylül Salı günü de devam edeceği açıklandı. Gün boyu süren etkinlikler, Ahilik geleneğinin hem ritüellerini hem de somut zanaat mirasını görünür kılarak toplumda birlik ve dayanışma mesajını pekiştirdi.

DENİZLİ’DE YÜZYILLARDIR TOPLUMSAL YAŞAMIN TEMEL DEĞERLERİNDEN BİRİ OLAN AHİLİK KÜLTÜRÜ, 39. AHİLİK HAFTASI ETKİNLİKLERİYLE YAŞATILDI.