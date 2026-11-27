Tavuk döner şüphesi Kozan'da panayırı gölgeledi

Adana'nın Kozan ilçesinde, Şehit Cengiz Eroğlu Ortaokulu yakınında kurulan hayır panayırında yenen tavuk döner sonrasında öğrenciler rahatsızlandı. Olay öğle saatlerinde başladı ve kısa sürede sağlık ekiplerine bildirim yapıldı.

Belirtiler ve müdahale:

İlk değerlendirmelerde okul yönetimine bildirilen 9 öğrencide mide bulantısı ve kusma şikayetleri ortaya çıktı. Bir süre sonra hastaneye başvuran öğrenci sayısı 25'e yükseldi. Rahatsızlanan öğrenciler Kozan Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi edildi ve gerekli müdahalelerin ardından taburcu edildiler.

Soruşturma ve inceleme:

Gıda zehirlenmesi şüphesi üzerine Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, savcılığın talimatıyla olayla ilgili inceleme başlattı. Yetkililer, olayın kesin nedeninin belirlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNDE KERMES ALANINDAN TAVUK DÖNER YİYEN ÖĞRENCİLERDEN 25’İ, MİDE BULANTISI, KUSMA VE KARIN AĞRISI ŞİKAYETLERİYLE HASTANEYE BAŞVURDU. OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI.