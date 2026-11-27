Hekimlik mesleğinin hukuki çerçevesi görüşüldü

HEKİMSEN Genel Başkanı Uzm. Dr. Adil Kurban, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile bir araya gelerek Hekimlik Meslek Kanunu kapsamında yürütülen hukuki çalışmaları ve reform önerilerini sundu. Görüşmede, hekimlerin mesleki uygulamalarını hem bilimsel hem de hukuki boyutlarıyla korumaya yönelik talepler öne çıktı.

Görüşmede öne çıkan talepler:

Taraflar arasında dile getirilen başlıca talepler; hekimlerin mesleki bağımsızlığının korunması, hukuki ve cezai sorumlulukların bilimsel esaslara göre düzenlenmesi, malpraktis ile komplikasyon ayrımının hukuki zeminde netleştirilmesi, bilirkişilik süreçlerinin yeniden yapılandırılması ve sağlıkta şiddete karşı etkin hukuki güvencelerin oluşturulması şeklinde sıralandı.

Müstakil hukuk düzeni hedefi:

HEKİMSEN açıklamasında, Uzm. Dr. Adil Kurban liderliğinde yürütülen çalışmanın amacının Türkiye’de hekimlik mesleğinin müstakil bir hukuk düzenine kavuşturulması olduğu belirtildi. Kurum, sendikal mücadeleyi talep ve söylemlerin ötesine taşıyarak bilimsel birikim, hukuki çalışmaları ve kurumsal gücü kalıcı mevzuat önerilerine dönüştürmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Ayrıca açıklamada, tıbbın bilimsel gerçekleri ile hukukun evrensel ilkelerinin aynı zeminde buluşmasının hem hekimlerin mesleki güvencesi hem de toplumun nitelikli sağlık hizmetine erişimi açısından temel olduğu ifade edildi. HEKİMSEN, yalnızca mevcut sorunları çözmeyi değil, hekimlik mesleğinin gelecek yüzyılını şekillendirecek hukuki mimariyi oluşturmayı amaçladığını kaydetti.

HEKİMSEN GENEL BAŞKANI UZM. DR. ADİL KURBAN(SOLDA), ADALET BAKANI AKIN GÜRLEK(ORTADA) İLE GÖRÜŞEREK HEKİMLİK MESLEK KANUNU’NA İLİŞKİN HUKUKİ ÇALIŞMALARI VE REFORM ÖNERİLERİNİ SUNDU.