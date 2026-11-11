Ahlat’ta 250 fidanla geleceğe nefes verildi

Ahlat’ta 250 fidanla geleceğe nefes

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenen fidan dikim etkinliğinde 250 fidan toprakla buluşturuldu. Program, Ahlat Kaymakamlığı, Tatvan Orman İşletme Şefliği ve Ahlat Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği işbirliğinde, "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" sloganıyla Tunus Mahallesi Hıdır Mevkiinde gerçekleştirildi.

etkinlik ve katılımcılar:

İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başlayan programda, protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler, şehit aileleri ve askerler yer aldı. Etkinlikte Ahlat Kaymakamı Özgür Kaya, Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, İlçe Garnizon Komutanı Orhan Ergin, kurum amirleri ile çok sayıda vatandaş hazır bulundu. Katılımcılar fidanları birlikte dikerek günü tamamladı.

Etkinlik alanındaki bazı fidanlara Ahlatlı şehitlerin isimlerinin verilmesi, törende duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Program, hem çevre bilinci oluşturmayı hem de toplumun farklı kesimlerini bir araya getirerek ortak sorumluluk vurgusunu pekiştirmeyi hedefledi.

konuşma ve mesajlar:

Tatvan Orman İşletme Şefi Kemal Akay açılış konuşmasında, 2019'da başlatılan seferberliğin önemine işaret etti ve ormanların korunmasının yalnızca kurumların değil, toplumun ve özellikle çocukların sorumluluğu olduğunu vurguladı. Akay, öğrencileri doğrudan sahaya davet ederek "Bugün dijital dünyadan çıkıp sahaya inme, geleceğinize bizzat yön verme günüdür" mesajını paylaştı.

Akay konuşmasında ayrıca, elleriyle toprağa dokunan gençlerin diktiği fidanların yarın bu ülkenin nefesi olacağını belirtti ve kaymakam, öğretmenler ile öğrencilere teşekkür etti. Konuşma sonrasında protokol, öğrenciler ve vatandaşlar birlikte fidanları dikti; program, katılımcıların hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.

Etkinlik, yerel yönetim ile orman ve koruma birimlerinin işbirliğinin somut bir örneği olarak kayda geçti ve Geleceğe Nefes kampanyasının Ahlat ayağı böylece tamamlanmış oldu.

BİTLİS’İN AHLAT İLÇESİNDE 11 KASIM MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ DOLAYISIYLA 250 FİDAN TOPRAKLA BULUŞTURULDU.