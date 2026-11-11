Kütahya'da Mehmetçik Hatıra Ormanı'na 500 fidan daha

Törenin ana teması ve katılımcılar:

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte Kütahya'daki Mehmetçik Hatıra Ormanında yaklaşık 500 fidan toprakla buluşturuldu. 2023 yılında açılışı yapılan hatıra ormanında gerçekleştirilen tören, "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" sloganı ile yürütüldü. Etkinlikte doğanın korunması ve gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakılmasının önemi vurgulandı.

Komutanın açıklamaları ve sayısal veriler:

Kütahya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Mustafa Baş, törende yaptığı konuşmada 11 Kasım vesilesiyle yeniden bir araya gelmekten memnuniyet duyduklarını belirtti. Baş, toprağa verilen her fidanın geleceğe duyulan güvenin, emeğin, umudun ve vatan sevgisinin bir simgesi olduğunu söyledi. Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yalnızca savunma değil, aynı zamanda doğal çevrenin korunması ve geliştirilmesinde de sorumluluk üstlendiğini ifade etti.

Komutan Baş, Mehmetçik Hatıra Ormanı'nda son üç yılda yaklaşık 15 bin 500 fidanın dikildiğini; bu etkinlikle de ormana yaklaşık 500 fidan daha eklenerek alanın büyütüldüğünü aktardı. Konuşmanın ardından katılımcılar hep birlikte fidan dikimi gerçekleştirdi.

Etkinliğin sonuçları ve kapanış:

Tören, ağaçlandırma çalışmalarıyla sona erdi; yetkililer etkinliğe katkı sunanlara teşekkür etti. Gerçekleştirilen dikimlerle hatıra ormanının kapasitesinin artırılması ve gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakılması hedefleniyor.

Kütahya'da Mehmetçik Hatıra Ormanı'na 500 fidan daha dikildi