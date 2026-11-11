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DPÜ kampüsüne 1035 fidan: geleceğe nefes veren miras

11 Kasım'da DPÜ kampüsünde bir hektara 1035 fidan dikildi; protokol, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Kütahya'da 360 hektarda 1 milyon fidan hedefi var.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 19:22

GÜNCELLEME: 11 Kasım 2026 - 19:25

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EDİTÖR: Aslı Han

DPÜ kampüsüne 1035 fidan: geleceğe nefes veren miras

DPÜ kampüsünde 1035 fidan toprakla buluştu

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) kampüsünde bir hektarlık alana 1035 fidan dikildi. 'Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış' sloganıyla düzenlenen programa Kütahya Vali Yardımcısı Harun Kazez, Kütahya Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

bölgesel hedefler ve yürütülen çalışmalar:

Kütahya Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı etkinliğin önemine değinerek 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nün 2019'dan bu yana kutlandığını hatırlattı. Karartı, içinde bulunulan dikim sezonunda 360 hektar alanda yaklaşık 1 milyon fidan dikilmesinin hedeflendiğini; bugüne kadar ise 278 bin fidanın toprakla buluştuğunu belirtti. Ayrıca Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Kütahya merkez ve ilçelerinde 13 farklı noktada 10 bin fidan dikileceğini kaydetti.

etkinliğin anlamı ve gelecek vurgusu:

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, kampüste gerçekleştirilen çalışmanın yalnızca fidan dikimi olmadığını, bunun gelecek nesillere verilen sözün somut göstergesi olduğunu söyledi. Kızıltoprak, ağacın oksijen, gölge ve canlılar için yaşam alanı sağladığını; sabrın, sürekliliğin ve nesiller arası emanet anlayışının sembolü olduğunu vurguladı. Bugün dikilen fidanların ilerleyen yıllarda öğrenciler, üniversite çalışanları ve vatandaşlar için önemli yaşam alanlarına dönüşeceğini ifade etti.

Kütahya Vali Yardımcısı Harun Kazez ise Milli Ağaçlandırma Günü etkinliklerinin gelenek hâline geldiğini belirterek Türk kültüründe ağaca ve doğaya verilen öneme dikkat çekti. Kazez, çocuklara doğayı ve ormanları seven bireyler olarak yetiştirmenin ve geleceğe temiz bir doğa bırakmanın önemine işaret etti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar birlikte fidanları toprakla buluşturdu. Bir hektarlık alandaki 1035 fidan dikimi, şehir-üniversite bütünleşmesini güçlendiren ve daha yeşil bir gelecek mesajı veren bir etkinlikle sona erdi.

&quot;11 KASIM MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ&quot; KAPSAMINDA KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DPÜ) KAMPÜSÜNDE...

"11 KASIM MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ" KAPSAMINDA KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DPÜ) KAMPÜSÜNDE DÜZENLENEN ETKİNLİKTE, BİR HEKTARLIK ALANDA 1035 FİDAN TOPRAKLA BULUŞTURULDU. KÜTAHYA VALİ YARDIMCISI HARUN KAZEZ(ORTADA)

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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