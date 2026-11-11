Dolar 50,2272 +0,02%
Euro 55,7419 -0,64%
Bist 11.666,42 +0,04%
Altın Gram 6.472,60 -0,55%
EUR/USD 1,1095 -0,64%
Brent Petrol 93,20 +1,87%
--°

Ahlat’ta 250 fidanla 'geleceğe nefes' seferberliği

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde Bitlis'in Ahlat ilçesinde Tunus Mahallesi Hıdır Mevkiinde 250 fidan dikildi; etkinliğe protokol, şehit aileleri ve öğrenciler katıldı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 19:14

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Ahlat’ta 250 fidanla 'geleceğe nefes' seferberliği

Ahlat’ta fidan dikim etkinliği:

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte 250 fidan toprakla buluşturuldu. Program, Ahlat Kaymakamlığı, Tatvan Orman İşletme Şefliği ve Ahlat Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği iş birliğinde "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" sloganı ile Tunus Mahallesi Hıdır Mevkiinde gerçekleştirildi. Etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı ve protokol üyeleri, kurum temsilcileri, şehit aileleri ile öğrenciler kortej halinde alanda yer aldı.

Akay'ın konuşması:

Tatvan Orman İşletme Şefi Kemal Akay açılış konuşmasında, 2019'da Cumhurbaşkanı liderliğinde başlatılan kampanyanın kısa sürede geniş bir çevre seferberliğine dönüştüğünü vurguladı. Akay, "Orman teşkilatımızın en anlamlı gününde, 'Geleceğe Nefes' olmak için bir aradayız" sözleriyle katılımcılara seslendi ve öğrencilerin doğaya duyduğu sevginin korunmasının önemine dikkat çekti. Konuşmasında, "Bugün ellerinize bulaşacak olan toprak, yarın soluyacağınız temiz havanın, içeceğiniz temiz suyun garantisidir" ifadelerini kullanarak sahada bireysel katılımın uzun vadeli faydasına işaret etti.

Katılımcılar ve ritüel:

Konuşmanın ardından protokol üyeleri, öğrenciler ve diğer katılımcılar birlikte fidan dikti. Etkinlikte bazı fidanlara Ahlatlı şehitlerin isimleri verildi; bu uygulama katılımcılar tarafından duygusal anlara sahne oldu. Programa Ahlat Kaymakamı Özgür Kaya, Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, İlçe Garnizon Komutanı Orhan Ergin, kurum amirleri, şehit aileleri, askerler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Tatvan Orman İşletme Şefi Akay, etkinlik sonunda devletin farklı kademelerinden bireylere kadar herkesin omuz omuza vererek doğaya karşı ortak bir sorumluluk gösterdiğini belirtti ve "Toprağa can, geleceğe nefes olan Millî Ağaçlandırma Günümüz kutlu olsun" diyerek teşekkürlerini iletti.

Ahlat’ta 250 fidan toprakla buluştu

Ahlat’ta 250 fidan toprakla buluştu

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Dronla arama sonucu Akşehir Gölü'nde kaybolan 5 inek bulundu
images

kütahya'da meçhulk değil, somut nefes: mefketçik hatıra ormanı büyüyor
images

Ahlat’ta 250 fidanla geleceğe nefes verildi
images

Kütahya'da Mehmetçik Hatıra Ormanı'na 500 fidan daha

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Çanakkale'de lokantada çıkan tartışma bıçaklı saldırıyla sonuçlandı

Dronla arama sonucu Akşehir Gölü'nde kaybolan 5 inek bulundu

Çikolata kutusundan çıkan 300 mermi Odunpazarı'nda soruşturma başlattı

Halkbank beş sette gücünü gösterdi, yarı finale çıktı

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Kızılcabölük'ün ortak hafızası Kavak Kahvesi yeniden hizmette

Yedekli yerli bulut çözümleri küçük işletmelerin erişimine açılıyor

Gece saatlerinde Şabaniye'de otomobil refüje çarptı, sürücü yaralandı