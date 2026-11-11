Ahlat’ta 250 fidanla 'geleceğe nefes' seferberliği

Ahlat’ta fidan dikim etkinliği:

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte 250 fidan toprakla buluşturuldu. Program, Ahlat Kaymakamlığı, Tatvan Orman İşletme Şefliği ve Ahlat Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği iş birliğinde "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" sloganı ile Tunus Mahallesi Hıdır Mevkiinde gerçekleştirildi. Etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı ve protokol üyeleri, kurum temsilcileri, şehit aileleri ile öğrenciler kortej halinde alanda yer aldı.

Akay'ın konuşması:

Tatvan Orman İşletme Şefi Kemal Akay açılış konuşmasında, 2019'da Cumhurbaşkanı liderliğinde başlatılan kampanyanın kısa sürede geniş bir çevre seferberliğine dönüştüğünü vurguladı. Akay, "Orman teşkilatımızın en anlamlı gününde, 'Geleceğe Nefes' olmak için bir aradayız" sözleriyle katılımcılara seslendi ve öğrencilerin doğaya duyduğu sevginin korunmasının önemine dikkat çekti. Konuşmasında, "Bugün ellerinize bulaşacak olan toprak, yarın soluyacağınız temiz havanın, içeceğiniz temiz suyun garantisidir" ifadelerini kullanarak sahada bireysel katılımın uzun vadeli faydasına işaret etti.

Katılımcılar ve ritüel:

Konuşmanın ardından protokol üyeleri, öğrenciler ve diğer katılımcılar birlikte fidan dikti. Etkinlikte bazı fidanlara Ahlatlı şehitlerin isimleri verildi; bu uygulama katılımcılar tarafından duygusal anlara sahne oldu. Programa Ahlat Kaymakamı Özgür Kaya, Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, İlçe Garnizon Komutanı Orhan Ergin, kurum amirleri, şehit aileleri, askerler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Tatvan Orman İşletme Şefi Akay, etkinlik sonunda devletin farklı kademelerinden bireylere kadar herkesin omuz omuza vererek doğaya karşı ortak bir sorumluluk gösterdiğini belirtti ve "Toprağa can, geleceğe nefes olan Millî Ağaçlandırma Günümüz kutlu olsun" diyerek teşekkürlerini iletti.

Ahlat’ta 250 fidan toprakla buluştu