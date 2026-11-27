Ahlat'ta sabah saatlerinde kaza: otomobil dereye uçtu

Bitlis'in Ahlat ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan otomobilin dereye uçması sonucu 4 kişi yaralandı. Olay, Tahtı Süleyman Mahallesi Karga Köprü mevkisinde kaydedildi.

Kazanın meydana geldiği nokta ve araç bilgileri:

Edinilen bilgilere göre, sürücü A.A. yönetimindeki 09 K 4671 plakalı otomobil, Ovakışla Kavşağı yönünden Kırklar Mahallesi istikametine ilerlerken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kontrolden çıkarak dereye düştü. Kaza sabah saatlerinde gerçekleşti; bölgeye sevk edilen ekipler olay yerinde çalışma yaptı.

Yaralıların durumu ve soruşturma:

Kazada sürücü A.A. ile araçta bulunan üç kişi olmak üzere toplam dört kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Ahlat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumuna ilişkin detaylı bilgi paylaşılmadı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Yetkililer, olay yerinde yapılacak inceleme ve araç ile yol koşullarına ilişkin tespitlerin kazanın nedenine ilişkin netlik sağlayacağını bildirdi.

Vatandaşlara, özellikle virajlı ve dar kesimlerde hızın azaltılması ve yol koşullarına uygun sürüş yapılması konusunda uyarılar yapıldı; güvenlik birimleri olayla ilgili kayıtlarını sürdürüyor.

Ahlat’ta otomobil dereye uçtu: 4 yaralı