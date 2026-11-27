Antalya'da tehlikeli sollama anı araç kamerasına yansıdı

Antalya'nın Serik ilçesinde ailesiyle birlikte seyir halinde olan sürücü Zafer Gök, yolun görüş mesafesinin kısıtlı olduğunu belirterek 'Bu yolda önümü görmediğim için asla sollama yapmam' diyordu. Sürücünün bu sözleri tamamlanmadan, arkadan hızla gelen bir tur minibüsü kural ihlali yaparak sollamaya çıktı ve kısa süre içinde trafik boyunca büyük panik yaşanmasına neden oldu.

sürücünün soğukkanlı müdahalesi

Olay, Aksu ilçesi Çalkaya Mahallesi Kemerağzı mevkisinde meydana geldi. Önünde seyreden tırın arkasında ilerleyen Gök'ün aracının kamerasına yansıyan görüntülerde, hatalı sollama yapan minibüsün karşı yönden gelen aracı fark etmeden şerit ihlali yaptığı, çarpışmayı önlemek için minibüsün Gök'ün aracının üzerine doğru kırdığı görüldü. Durumu dikiz aynasından son anda fark eden Gök, soğukkanlılığını koruyarak ani fren ve manevra yaptı ve böylece kendi aracının yanı sıra minibüsü ve karşı şeritten gelen otomobili olası bir faciadan kurtardı.

Gök, yaşadığı şoku 'Gördün mü, durmasaydım biz de kazaya karışmıştık' sözleriyle dile getirdi. Araç kamerasına saniye saniye yansıyan görüntüler, hatalı sollamanın zincirleme kazaya davetiye çıkarabileceğini açıkça gösterdi.

şoföre tepki, ceza endişesi ve sürücü uyarısı

Olayın ardından panik ve öfke yaşadığını anlatan Gök, minibüs şoförüne tepki göstermek istediğini ancak araçta çocuklarının bulunması ve trafikteki caydırıcı cezaları hatırlaması nedeniyle araçtan inmedi. Gök, söz konusu cezayı 180 bin TL olarak hatırladığını belirterek bu yüzden yoluna devam ettiğini ifade etti.

Olayı aktaran sürücü, özellikle ağır vasıta önünde ve sollama yasağı olan bölgelerde sürücülerin kurallara uymasını vurguladı. Gök, 'Önünüzde ağır vasıta varken ve sollama yasağı bulunan bölgelerde önünüzü görmeden kesinlikle sollamaya çıkmayın. Bize bir şey olmasa bile karşı tarafın canına mal olabilir' diyerek benzer tehlikelere karşı uyarıda bulundu.

Görüntüler, kural ihlallerinin birkaç saniyede nasıl tehlikeye dönüşebileceğini gösterirken, soğukkanlı ve doğru reflekslerin kazaları engellemede belirleyici olabileceğini ortaya koydu.

"Bu yolda asla sollamam" dediği anda hatalı sollama yapan minibüs facianın eşiğinden döndürdü