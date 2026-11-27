Operasyonun detayları:

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmada, şehir genelinde uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi. Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinle yapılan aramalarda 320 bin adet Gerica 300 miligram sentetik hap ele geçirildi ve soruşturma kapsamında Kestel ilçesinde bir iş yerine baskın düzenlendi.

ele geçirilen malzemeler:

İş yerinde yapılan aramada; 10 bin adet sentetik hap, 250 kilogram pregabalin hammaddesi, 500 bin adet boş ecza kapsülü, 4 bin 150 adet imalatta kullanılan sentetik ecza hap kutusu, 1 adet kapsül makinesi, 1 adet blister baskı makinesi, 1 adet kapsül temizleme makinesi, 1 adet karışım mikseri, 3 adet kompresör makinesi, 1 adet soğutucu makine, 22 adet blister yapımında kullanılan rulo, ayrıca 1 adet Glock marka tabanca ve 41 adet 9x19 mm fişek ele geçirildi.

şüpheliler ve adli süreç:

Yürütülen soruşturma kapsamında uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan E.Y., H.A.C., M.Y. ve M.G. isimli dört şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Diğer beş şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emniyet yetkilileri, uyuşturucu maddeyle mücadelenin kararlılıkla süreceğini bildirdi.

gerica nedir:

Gerica, doğrudan teknik olarak bir uyuşturucu maddeden ziyade etkin maddesi pregabalin olan reçeteli bir ilaç olarak tanımlanıyor. Kaynağa göre ilaç genellikle yeşil reçete kapsamına giriyor; ancak yüksek dozda veya tıbbi amaç dışı kullanıldığında uyarıcı etkiler gösterip ciddi bağımlılığa yol açabiliyor. Operasyonda ele geçirilen pregabalin hammaddesi ve üretim ekipmanları, bu tür kötüye kullanımların endişe verici boyutlarda olduğuna işaret ediyor.

BURSA'DA NARKOTİK POLİSİ TARAFINDAN UYARICI HAP İMALATHANESİNE GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONDA ONBİNLERCE SENTETİK UYARICI HAP VE ÜRETİM MALZEMELERİ ELE GEÇİRİLDİ. OPERASYONDA 4 KİŞİ TUTUKLANDI.