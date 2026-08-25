Ahlat'tan birlik mesajı: Malazgirt'in 955. yılı etkinliğinde kardeşlik ve milli birlik vurgusu

Ahlat'ta resmi anma töreni:

Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinliklerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldı. Erdoğan, beraberinde MHP Lideri Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve bakanlarla birlikte Ahlat Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki programda halka hitap etti. Konuşmasında programı düzenleyen Okçular Vakfı ile emeği geçen kurum, kuruluş ve belediyelere teşekkür etti ve katılıma şükranlarını sundu.

Ahlat'ın tarihî önemi ve koruma adımı:

Erdoğan, Ahlat'ı Anadolu'nun kırılma noktalarından biri olarak nitelendirerek buradan hareket eden orduların ve şahsiyetlerin Anadolu'yu mamur ettiğini vurguladı. Konuşmasında Ahlat'ın bir millet olma bilincinin, birlik ve beraberliğin simgesi olduğunu söyledi. Ayrıca geçtiğimiz hafta yayınlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Nemrut Kalderası'nın Ahlat, Tatvan ve Güroymak sınırları içinde Milli Park ilan edildiğini duyurdu ve bunun bölgenin tarihi ve doğal değerlerini koruma yönünde önemli bir adım olduğunu belirtti.

Tarihi mirasın korunması ve selçuklu mezarlığı:

Erdoğan, hemen yanı başlarındaki Selçuklu Kabristanı'nda ecdadın tanzim ettiği 10 bine yakın mezar taşı bulunduğunu hatırlattı. Bu kitabeleri, kabirleri ve sandukaları milletin tapu senedi olarak nitelendiren Cumhurbaşkanı, bu eserlerin bin yıllık varlığın ve milli hafızanın sahih izleri olduğunu ve ataların hatırasına sahip çıkmanın önemini vurguladı.

Birlik, kardeşlik ve teröre karşı kararlılık:

Gençlere seslenen Erdoğan, Ahlat'ın asırlar boyunca farklı kimliklerin barış içinde yaşadığı bir merkez olduğunu belirtti ve aynı devleti, milleti, bayrağı savunanların burada bulunduğunu söyledi. Konuşmasında Türkler, Kürtler, Araplar olarak kardeşçe kucaklaşmamızı engelleyemezsiniz ifadesini öne çıkardı.

Erdoğan terörsüz Türkiye hedefine ulaşılması halinde ekonominin ve bölgede huzurun güçleneceğini, bunun kimilerini rahatsız ettiğini bildiklerini söyledi. 86 milyon vatandaşla kazanacaklarını, terörden nemalananların ve kan tüccarlarının kaybedeceğini ifade etti ve Allah'ın hesabının eninde sonunda galip geleceğini vurguladı.

Konuşmasında ayrıca şehit ve gazilerin mukaddes emanetine vurgu yaparak, Malazgirt'ten İstanbul'un fethine, Çanakkale'den 15 Temmuz'a kadar bu topraklar için can verenleri rahmetle andı.

Programın devamı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ahlat'taki temasları devam ediyor. Program kapsamında Ahlat Selçuklu Mezarlığı'nın ziyaret edilmesi, ardından Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık etmesi bekleniyor. Günün son programında ise Kabine üyeleri, bölge valileri ve şehit yakınlarıyla bir araya gelinmesi planlanıyor.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, BERABERİNDEKİ MHP LİDERİ DEVLET BAHÇELİ, BBP GENEL BAŞKANI MUSTAFA DESTİCİ, HÜDA-PAR GENEL BAŞKANI ZEKERİYA YAPICIOĞLU VE BAKANLARLA BİRLİKTE AHLAT’TA DÜZENLENEN ETKİNLİKLERE KATILDI.