Kayseri Üniversitesi rektöründen Malazgirt anısına birlik ve bilim vurgusu

Kayseri Üniversitesi rektöründen Malazgirt mesajı

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Malazgirt Zaferi’nin 955. yıl dönümü vesilesiyle yayımladığı mesajda, zaferin hem ulusal hem de dünya tarihi açısından taşıdığı stratejik öneme dikkat çekti.

Zaferin tarihsel ve medenî önemi:

Rektör Karamustafa, mesajında 26 Ağustos 1071 tarihini hatırlatarak, Sultan Alparslan önderliğinde kazanılan Malazgirt Zaferi’nin Anadolu’nun kapılarını açtığını vurguladı. Bu dönüm noktasının yalnızca toprak kazanımı olmadığını, aynı zamanda adalet ve hoşgörü temelli bir medeniyet birikiminin inşasına zemin hazırladığını belirtti.

Mesajında Sultan Alparslan’ın 'Size öyle bir vatan aldım ki; ebediyen sizin olacaktır' vecizesinden alıntı yapan Karamustafa, bu bilinçten hareketle milli birlik, beraberlik ve kardeşlik bağlarının korunmasının önemine işaret etti.

Üniversitenin rolü ve gelecek vizyonu:

Karamustafa, üniversite olarak bilginin üretimi ve nitelikli insan kaynağı yetiştirme konusunda kararlı adımlar attıklarını söyledi. Türkiye Yüzyılı vizyonuna atıf yaparak, medeniyet birikiminden beslenen bir Türkiye hedefiyle bilimde, teknikte ve eğitimde öncü olma iddiasını yineledi.

Rektör, coğrafyamız üzerinde kurulan kirli oyunlara karşı adalet ve hakkaniyet ilkeleriyle hareket eden bir Türkiye için akademik katkı sunmaya devam edeceklerini ifade etti. Üniversitenin bu anlayışla hem bölgesel hem de küresel alanda söz sahibi bir konuma katkı sağlamayı amaçladığı vurgulandı.

Karamustafa, mesajını Anadolu’nun kapılarını açan Sultan Alparslan ve vatan uğruna can veren şehit ve gazilere rahmet, minnet ve saygı dilekleriyle tamamladı ve Malazgirt Zaferi’nin 955. yıl dönümünün kutlu olmasını temenni etti.

KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (KAYÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. KURTULUŞ KARAMUSTAFA, MALAZGİRT ZAFERİ’NİN 955. YIL DÖNÜMÜ MÜNASEBETİYLE BİR MESAJ YAYIMLADI.