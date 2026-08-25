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Yüreğir Ziraat Odası'ndan sulama borçları için eylül ayı uzatma talebi

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, yağışlar ve geciken hasat nedeniyle indirimli sulama borcu ödemelerinin eylül sonuna ertelenmesini istedi.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 16:02

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Yüreğir Ziraat Odası'ndan sulama borçları için eylül ayı uzatma talebi

talebin özeti:

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, uzun süreli ve aralıksız yağışların mısır ekim ve hasat dönemini geciktirmesi nedeniyle, sulama borçlarının indirimli ödeme süresinin 31 Ağustostan eylül ayı sonuna kadar uzatılmasını talep etti. Doğan, böyle bir düzenlemenin üreticinin nakit akışına nefes aldıracağını belirtiyor.

uzatma talebinin gerekçesi:

Doğan, bu yıl etkili olan yağışların tarımsal üretim takvimini ciddi şekilde etkilediğini vurguladı. Birçok üretici tarlasına zamanında giremediği için mısır ekimleri gecikmeli ve kademeli şekilde yapıldı. Bu durum, hasatın planlanan zamandan geri kalmasına yol açtı.

Başkan Doğan, mısır hasadının şu ana kadar yaklaşık yüzde 15 seviyesinde olduğunu ve hasat edilebilen ürünlerde bile rutubet oranının istenilen düzeye inmediğini ifade etti. Doğan, üreticinin önce ürünü hasat edip satması gerektiğini, gelir sağlandıktan sonra sulama birliğine olan borcunu ödeyebileceğini belirterek, nakit akışının bugün en önemli sorun olduğuna dikkat çekti.

Doğan bu koşullarda üreticiden 31 Ağustos tarihine kadar borcunu ödemesinin beklenmesinin fiilen mümkün olmadığını, gecikmenin üreticinin tercihi değil iklim şartlarından kaynaklandığını kaydetti.

sulama birlikleri uygulamalarındaki farklılık:

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı, il içindeki sulama birlikleri arasındaki farklı uygulamalara da dikkat çekti. Buna göre Sağ Sahil Sulama Birliği çiftçilere SMS ile ödemelerin eylül ayı sonunda alınacağını bildirmişken, Sol Sahil Sulama Birliği ödemelerin ağustos ayı sonuna kadar yapılmasını ve ödeme yapmayanların indirimden yararlanamayacağını duyurmuş durumda.

Doğan, aynı ilçede ve aynı iklim koşullarından etkilenen üreticiler arasında bu tür farklı uygulamaların kabul edilemeyeceğini, uygulama birliğinin sağlanmasının gerektiğini söyledi.

Başkan, yetkililere yaptığı çağrıda olağanüstü iklim şartlarının ve geciken hasadın dikkate alınmasını, indirimli ödeme süresinin eylül sonuna kadar uzatılarak üreticinin mağduriyetinin giderilmesini talep etti. Bu kararın hem çiftçiye nefes aldıracağını hem de kurumlar arasındaki uygulama farklılığını ortadan kaldıracağını belirtti.

Doğan sözlerini, yetkililerin üreticinin sesine kulak vermesini ve mağduriyeti giderecek kararı bir an önce almasını beklediklerini ifade ederek tamamladı.

YÜREĞİR ZİRAAT ODASI BAŞKANI MEHMET AKIN DOĞAN.

YÜREĞİR ZİRAAT ODASI BAŞKANI MEHMET AKIN DOĞAN.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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