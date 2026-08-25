Lefkoşa'ya gelen Barcelona akademisi sporun birleştirici yüzünü gösterdi

Barcelona'nın Lefkoşa tercihi gündemde

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Barcelona kulübünün alt yaş grupları için Lefkoşa'da düzenlenecek futbol akademi kampına ilişkin değerlendirme yaptı. Kasapoğlu, organizasyonun sporun mesafeleri kaldıran birleştirici yönüne müstesna bir örnek teşkil edeceğini ve adanın uluslararası entegrasyonu bakımından önem taşıdığını vurguladı.

Kasapoğlu'nun değerlendirmesi:

Eski Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Kasapoğlu, "Barcelona kulübünün alt yaş grupları kapsayan futbol akademi kampını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin başkenti Lefkoşa’da gerçekleştirecek olmasından memnuniyet duyuyoruz. Sporun mesafeleri kaldıran birleştirici yönüne müstesna bir örnek teşkil edecek bu organizasyon adanın ortak geleceği ve uluslararası entegrasyonu bakımından da çok değerli." ifadelerini kullandı.

Beklentiler ve çağrı:

Kasapoğlu, ayrıca Rum tarafı ile ilgili temennisini dile getirerek, "Rum tarafının içeriden yükselen radikal seslere paye vermeden sağduyu ile hareket etmesini diliyor, organizasyonun engellenmesi yönündeki aşırılıkçı reflekslerin diplomasi katında karşılık bulmamasını temenni ediyorum" dedi. Açıklama, Lefkoşa'da düzenlenecek kampın sadece sportif değil, aynı zamanda siyasi ve toplumsal sonuçları olabileceğine dikkat çekiyor.

ÖNCEKİ DÖNEM GENÇLİK VE SPOR BAKANI, AK PARTİ İZMİR MİLLETVEKİLİ MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU, BARCELONA KULÜBÜNÜN ALT YAŞ GRUPLARI KAPSAYAN FUTBOL AKADEMİSİ İÇİN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NİN BAŞKENTİ LEFKOŞA’YI TERCİH ETMESİYLE İLGİLİ OLARAK "SPORUN MESAFELERİ KALDIRAN BİRLEŞTİRİCİ YÖNÜNE MÜSTESNA BİR ÖRNEK TEŞKİL EDECEK BU ORGANİZASYON ADANIN ORTAK GELECEĞİ VE ULUSLARARASI ENTEGRASYONU BAKIMINDAN DA ÇOK DEĞERLİ" DEDİ.