Trump'tan Kanada'ya tepki: Ontario gölü adının Amerika gölü olması gündemde

Trump'ın açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada ile yaşanan yeni ticaret anlaşmazlıkları ve Washington'un uyguladığı yaptırım kararlarının ardından sosyal medya üzerinden şaşırtan bir öneride bulundu: Ontario Gölü'nün adının değiştirilmesi. Trump paylaşımında, iki ülke arasındaki ilişkilerin geleceğine dair sert bir üslup kullandı.

Trump'ın paylaşımlarında ne dedi:

Trump sosyal medya mesajında, "ABD Ontario Gölü’nün adını Amerika Gölü olarak değiştirmeyi ciddi olarak düşünüyor. Çünkü artık Ontario ile fazla ticari ilişki kurmayı beklemiyoruz" ifadelerini kullandı. Bu sözler, iki ülke arasındaki diplomatik gerilimi kamuoyunun dikkatine taşdı.

Daha sonra Trump, Kanada Başbakanı Mark Carney'in yönelttiği bir iddiaya karşılık olarak da sert bir yanıt verdi. Başkan, Kanada tarafının Fransızca dil korumalarıyla ilgili eleştirilerine tepki gösterdi ve bu konuda müdahale etmeyeceğini belirtti.

Karşı tarafın iddiası ve Trump'ın yanıtı:

Trump'ın ikinci paylaşımında yer alan ifadeler şu şekildeydi: "Kanadalıların Fransızca konuşmasına asla müdahale etmem! Aslında böyle aptalca bir şey yapmayı aklımdan bile geçirmedim. Bu yalan, Quebec halkından siyasi destek kazanma girişiminde bulunan zayıf ve etkisiz bir Başbakan (Mark Carney) tarafından uyduruldu, ancak bu desteği tamamen kaybetti. Fransız Kanadalıları seviyorum".

Trump'ın ifadeleri, iki ülke liderleri arasındaki gerilimi daha da görünür kıldı; ticaret görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlandığı ve Washington'ın yeni yaptırımlar uyguladığı bilgisi bu bağlamda öne çıkıyor.

Ne olmuştu:

Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD'nin görüşmelerdeki bazı taleplerinin Fransızca yayın yapan medyaya verilen sübvansiyonları ve çift dilli ürün etiketleme zorunluluğunu zayıflatarak Fransız dilini tehdit ettiğini söylemişti. Bu iddia iki ülke arasındaki tartışmanın temel gündem maddelerinden biri oldu ve Trump'ın paylaşımlarıyla kamuoyunda geniş yankı buldu.

Gelişmeler, Washington-Ottawa hattındaki ilişkilerin kısa vadede normalleşme işaretleri göstermediğini düşündürüyor; tarafların bir sonraki adımları hem ticari hem diplomatik düzlemde yakından izlenecek.

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP, KANADA'DA ONTARİO GÖLÜ'NÜN ADINI AMERİKA GÖLÜ OLARAK DEĞİŞTİRMEYİ DÜŞÜNDÜKLERİNİ İFADE ETTİ.