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erdoğan ahlat selçuklu mezarlığını ziyaret etti ve kabine burada toplanacak

Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955'inci yılı etkinlikleri kapsamında Ahlat Selçuklu Mezarlığı'nı ziyaret etti; kabine bugün Ahlat'ta toplanacak.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 15:57

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EDİTÖR: Elif Demir

erdoğan ahlat selçuklu mezarlığını ziyaret etti ve kabine burada toplanacak

cumhurbaşkanı erdoğan ahlat programını sürdürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin 955'inci yıl dönümü etkinlikleri için geldiği Bitlis'in Ahlat ilçesinde yoğun bir program gerçekleştirdi. İlçedeki açılış ve halk buluşmasının ardından Erdoğan, Ahlat Selçuklu Kabristanını ziyaret ederek burada ecdat mezar taşlarını inceledi ve dua etti.

Programda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yer aldı; ikili, birlikte gerçekleştirilen etkinliklerde kalabalık bir heyetle vatandaşlara seslendi. Erdoğan, Millet Bahçesi'ndeki konuşmasında Ahlat ve Malazgirt’in Anadolu'nun Türk yurdu haline gelmesindeki tarihî önemine vurgu yaptı ve "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin mesajlar verdi.

mezarlık ziyareti ve inceleme:

Erdoğan, dünyanın en büyük Türk-İslam mezarlıklarından biri olarak bilinen Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda, Selçuklu döneminden kalma mezar taşlarını tek tek inceledi. Mezarlık, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesinde yer alıyor; Erdoğan burada şehit ve gaziler ile ecdat için dua ederek, Selçuklu mezar taşlarının Türk-İslam medeniyetinin tarihî ve kültürel mirasını yansıttığını vurguladı.

Mezarlık ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanı, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ilçedeki köşkünde ziyaret etti; bu görüşmenin ardından Erdoğan ve beraberindekiler Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti.

kabine toplantısı ve programın akışı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Malazgirt Zaferi’nin 955'inci yıl dönümü dolayısıyla bugün üçüncü kez Ahlat'ta toplanacak. Toplantının saat 16.00'da Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılması planlanıyor.

Toplantının ana gündem başlıkları arasında "Terörsüz Türkiye" sürecindeki gelişmeler, bölgesel güvenlik ile iç cepheyi güçlendirmeye yönelik çalışmaların yer alması bekleniyor. Günün ilerleyen saatlerinde, saat 19.00-21.00 arasında Kabine üyeleri, bölge valileri ve şehit yakınlarının katılımıyla külliyede akşam yemeği düzenlenecek.

Erdoğan'ın Ahlat'taki birinci gün programı, Kabine Toplantısı ve akşam yemeğiyle tamamlanacak; Cumhurbaşkanı geceyi ilçede geçirecek ve ertesi sabah Malazgirt'e geçecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlat Selçuklu Kabristanını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlat Selçuklu Kabristanını ziyaret etti

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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